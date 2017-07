Ayuntamiento no tiene recursos para subsidio a transportistas: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)



Los transportistas insistieron al Municipio en que se les apoyara en buscar un subsidio, pero deben trabajar para incrementar el número de personas que usan el transporte masivo, comentó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) indicó que, en la reunión del miércoles, los transportistas insistieron en que el Ayuntamiento debe apoyarlos con la solicitud de un subsidio al Gobierno del Estado.



Dijo que se les volvió a informar que el Gobierno Municipal no podía disponer de recurso propio para otorgar un subsidio, ya que las condiciones financieras no lo permitirían.



Además, el Ayuntamiento no tiene acceso directo a los recursos provenientes del IEPS o del impuesto por consumo de combustible.



Se les respondió que se estaría revisando la petición, aprovechando para reiterarles que se tiene que trabajar de manera paralela en la modernización del transporte y la restructuración de las rutas.



Si se tiene un servicio de calidad y con mayor eficiencia, el porcentaje de personas que usen el camión subirá considerablemente.



Actualmente, el 10% de la población mexicalense utiliza el transporte colectivo, cuando en ciudades con los mismos rangos de desarrollo que en Mexicali el porcentaje está en un promedio del 50%.