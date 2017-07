Reforman la Ley de Protección de Datos Personales

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California cuenta con nuevas reformas a la Ley de Protección de Datos Personales, de Fiscalización y se aprobaron más de 30 millones de pesos para compra de patrullas para la Policía Ministerial.



Los diputados de la 22 legislatura también aprobaron que la Comisión Estatal de Energía realice un contrato por 88 mil dólares (un millón 522 mil 400 pesos) para mantenimiento preventivo y reposición de parte en los cinco aerogeneradores del parque eólico La Rumorosa 1.



El año pasado se descompuso uno de los motores de los aerogeneradores y al no contar con seguro, se pagó un millón 300 mil pesos para sustituirlo, explicó la diputada Irais Vásquez Aguiar.



La presidente de la Comisión de Hacienda detalló que al no contar el Estado con seguro para reparación, el costo de cambio de piezas es más elevado que el pago por una cobertura ampliada.



Los aerogeneradores reducen al Ayuntamiento el costo de electricidad pública en 20% a la ciudad de Mexicali en la mancha urbana y genera el recurso para las 35 mil familias que reciben el subsidio con la tarjeta Mi Energía.



LEY DE FISCALIZACIÓN



A consecuencia de la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción, se reformó la Ley de Fiscalización que cambia y otorga mayores facultades al Órgano de Fiscalización por una Auditoría Superior del Estado.



Las principales atribuciones de la reforma son que la Auditoría Superior del Estado podrá aplicar faltas administrativas que detecte mediante la fiscalización.



Realizará revisiones durante el ejercicio fiscal en curso en todas las entidades fiscalizadas.



Las entidades fiscalizadas deberán proporcionar información para la revisión y en caso de incumplimiento a lo solicitado, serán sancionadas; además podrá recibir y presentar denuncias derivadas de sus procesos de indagación de cuentas y tendrá facultas para dar trámite a la presentación de denuncias de juicio político.



La Auditoria podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos y a los particulares.



Tendrá facultad para fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.



REFORMAN LEY



La reforma a la Ley de Protección de Datos Personales obliga a las autoridades estatales y municipales a transparentar los recursos pero protege la identidad de los destinatarios.



El diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, explicó que los padrones de apoyos sociales podrán ser transparentados pero no los datos personales.



ORDENA CONGRESO



Un ultimátum emitió el Congreso del Estado al Gobierno Estatal para el pago rezagado por liberación de pensionados y jubilados.



La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó en el pleno que en plazo máximo de 30 días, la Secretaría de Planeación y Finanzas Estatal debe de emitir la viabilidad financiera para el pago.



JUICIO POLÍTICO



Presentó el Ayuntamiento de Tijuana solicitud de juicio político en contra de la magistrada Flora Arguilés Roberts, de la Segunda Sala del Tribunal de los Contencioso Administrativo.



La solicitud fue presentada ante Oficialía de Partes del Poder Legislativo por parte de Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana.



En la demanda se solicita la destitución de la magistrada por aprobar la suspensión provisional para que el gremio de taxis amarillos siga operando en el área de la línea internacional.



DINERO PARA VEHÍCULOS



Se aprobó transferir 34.5 millones de pesos al presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la compra de 77 vehículos para uso de la Policía Ministerial.



El diputado Alejandro Arregui Ibarra explicó que la aprobación es para fortalecer las instituciones en materia de seguridad pública.



Ante el programa de renta de 66 patrullas por 10 millones de pesos en la policía municipal de Mexicali, comentó que cada gobierno debe buscar el máximo beneficio ciudadano.