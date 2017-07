Tienen jóvenes 'Segunda Opción' en UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

Para aquellos alumnos que no resultaron seleccionados en la reciente convocatoria para ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el proceso de inscripción para la ‘Segunda Opción’ inició ayer miércoles 26 de julio.



Esta opción da la oportunidad a los aspirantes que no obtuvieron un lugar en su primera selección de carrera, de poder inscribirse en otra de las carreras que oferta la UABC.



Es importante mencionar que no todas las carreras ofrecen espacios para ‘Segunda Opción’, por lo que es indispensable revisar en la página www.admisiones.uabc.mx para conocer las carreras disponibles.



Los aspirantes que deseen participar en segunda opción de carrera pueden participar si obtuvieron 900 puntos o más en la evolución que realizaron previamente.



En la misma dirección electrónica los interesados deberán realizar el trámite de selección a partir de las 10:00 horas y tienen hasta hoy jueves 27 de julio para realizarlo.



Los resultados de la selección podrán consultarse a partir del 1 de agosto en esa misma página, para luego proceder con el trámite de inscripción.



ACUDEN REZAGADOS A ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN



Los alumnos rezagados que no pudieron inscribirse en la fecha y hora que les correspondía, acudieron ayer miércoles a realizar su trámite.



Estos nuevos cimarrones son aquellos que tuvieron algún problema con la documentación al momento de inscribirse o no pudieron realizar el proceso en el día y hora establecida para su carrera de elección.



Este día fue el último para recibir a los aspirantes que formaran parte de los nuevos cimarrones de este ciclo 2017-2.