Mexicano se encuentra "varado" en Calexico, los policías le quitaron sus papeles para trabajar

Calexico, California(GH)

Por más de 6 meses, Adán Faz Reyes, un mexicano de 50 años de edad, ha vivido en la indigencia en la ciudad de Calexico, California, luego de que policías de Calexico lo detuvieron y le quitaron los papeles de residencia permanente y permisos de trabajo de Estados Unidos.



Viviano, su hermano, dijo que su arresto ocurrió el 27 de noviembre de 2017 en Calexico, acusado de invasión de propiedad privada y posteriormente liberado para comparecer ante un Juez del condado Imperial.



A Adán le retiraron sus documentos y cuando acudió al Departamento de Policía de Calexico, le dijeron que estaban como evidencia y no podían entregárselos.



Cuando acudieron a la oficina del Fiscal de Distrito del Condado, se informaron que no pesaba ninguna investigación activa por delito grave que ameritara la retención de sus papeles. Su credencial para votar en México también le fue retenida.



En la audiencia ante el Juez del Condado en febrero de este año, accedió a pagar una multa económica, dijo su hermano. A esa autoridad le preguntó sobre los documentos que le retuvieron, quien le respondió que no tenía nada qué ver con ellos, pues tenía que verlo directamente con el Departamento.



Adán y su hermano acudieron al Consulado de México en Calexico para obtener orientación y apoyo legal, pero según dijo Viviano, no obtuvieron ayuda. A través de correo electrónico se buscó la información en el Consulado, sin respuesta al cierre de esta edición.



Sin poder cruzar a Mexicali sin los documentos que le permitan ingresar legalmente a Estados Unidos de vuelta, Adán se quedó solo en Estados Unidos, visitado eventualmente por su hermano, que por lo pronto se ha quedado sin trabajo.



“Está en la calle, no puede trabajar sin esos documentos y si se sale para acá ya no puede entrar, mi hermano está en la indigencia y en depresión”, explicó Viviano, en relación al estado emocional y el reciente alcoholismo en el que su hermano se ha sumido.



Por lo pronto, requieren de asesoría legal y orientación jurídica para su caso. Viviano puede ser contactado a los teléfonos (323) 494-0525 y en Mexicali al 567-8095.