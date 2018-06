Las enfermedades pueden empeorar a causa del calor: Secretaría de Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

La Secretaría de Salud reconoció que el calor puede agravar una enfermedad derivando en la muerte, sin embargo la causal no es en si misma la temperatura, por ello la diferencia con los registros de Servicios Médicos Forenses (Semefo).







El jefe del departamento de epidemiología del Instituto de Servicios de Salud, Nestor Saúl Hernández Milán, precisó que tienen registro de una muerte por calor, en contraste, Semefo señala que se han dado 15 muertes asociadas al calor.







En 14 defunciones asociadas al calor reportadas por Semefo, explicó que el calor no fue la causa básica de defunción, sí se puede llegar a agravar una enfermedad derivado del calor, pero no es el único determinante, enfatizó.







El calor provoca estrés oxidativo, los que puede agravar un enema agudo de pulmón, incrementar la presión arterial del paciente, agudiza diarreas e incluso infecciones respiratorias agudas, advirtió Hernández Milán.