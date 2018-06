¡Entérate! Permitirán extracción del borrego cimarrón sólo si es para preservación

MEXICALI, Baja California(GH)

La extracción del borrego cimarrón se permitiría en caso de que fuera para fines de preservación, sólo así se consideraría un aprovechamiento cinegético, sin embargo la dependencia encargada de regular la caza, asegura que no hay solicitudes.



Esto lo mencionó la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente, en torno al interés de los ejidatarios para aprovechar el borrego cimarrón a través de un aprovechamiento cinegético (cacería).



Thelma Castañeda Custodio, precisó que los interesados deben de presentar un estudio de población que refleje las tasas de natalidad, mortalidad y un muestreo, hasta el momento dijo que no han recibido solicitudes para su aprovechamiento.



“Ellos ven una oportunidad con el aprovechamiento cinegético del borrego cimarrón, ya saben cuál es el camino y requisitos que deben de seguir, el primero es que estén debidamente registrados como UMAs (Unidades de Manejo Ambiental)”, informó.



Si bien la especie no está en veda, sí se considera en riesgo por el desconocimiento de las características de su población, sin embargo, sí hay un plan estatal para que soliciten el aprovechamiento del borrego.



No obstante, como dependencia deben de conservar la especie en su población de forma sana, pero respetando los lineamientos de la caza en general, comentó la titular de la Secretaría.



Citó que la ley establece que solamente se podrá autorizar el aprovechamiento cuando se le dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento, reintroducción e investigación científica, todo enfocado a conservar la especie.