Se ve favorecido por el 'voto cruzado', asegura Jorge Ramos

TIJUANA, Baja California(GH)

Ciudadanos que nunca han votado por Acción Nacional (PAN) e inclusive aquellos que lo harán por otros candidatos a la presidencia, han refrendado su apoyo al aspirante al senado, Jorge Ramos Hernández por los resultados que ha dado en materia de seguridad.



“Mucha gente del PRI está votando por tu servidor, hay personas que están votando por López Obrador y dándome la oportunidad de ser senador de la República, hay gente que votó por Margarita, la propia Margarita Zavala dándome su apoyo”, declaró.



En entrevista con FRONTERA, el ex alcalde comentó que a pesar del clima complicado a nivel nacional y local, especialmente por el enfado social generalizado hacia la política y los partidos políticos, ahora que se acerca el cierre de campaña ha logrado conquistar la voluntad de la población.



Al principio de las campañas, recordó los comentarios de la ciudadanía eran relacionados hacia las promesas incumplidas de los candidatos o que no regresan a ver la situación de los ciudadanos.



Por lo que pudo informar sobre los trabajos que hizo como diputado federal, trabajando en su distrito en 200 obras de pavimentación, 7 mil techumbres, la construcción de una secundaria indígena y una preparatoria, además que como alcalde de la ciudad enfrentó la inseguridad.



“Yo quiero ser el senador de la seguridad, eso es lo que le estoy proponiendo a la población del Estado, está bien clara la situación, hoy las leyes favorecen más al delincuente que a la gente buena, los derechos humanos de los delincuentes pesan más que la de la gente de bien”, manifestó.



Propone una reforma en la constitución, en ese sentido para garantizar a la población que los delincuentes que cometan un delito se queden tras las rejas, asimismo le apuestan a la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento y presentar un proyecto de reforma de seguridad pública que vaya firmado por más de un partido político.



Vislumbra que la Senado de la República se va distribuir entre el PAN, PRD, MC y Morena, por lo que ve que se podrán realizar cambios verdaderos.



“En donde no vamos a tener una coincidencia es en el tema de la amnistía, de perdonar criminales, yo estoy convencido de que un narcotraficante, una persona que envenena a los jóvenes no merece amnistía, merece justicia, que le caiga todo el peso de la ley”, aseguró.



Ramos Hernández pidió a la población al momento de salir a votar tomar en cuenta todas los resultados que han dando tanto el como Gina Cruz, y a su vez piensen en defender lo que va pasar para sus familias en el próximo sexenio.