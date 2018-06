Reporta TIJ 30% menos accidentes de tránsito

TIJUANA, Baja California(GH)

Por obras de infraestructura, choques o porque simplemente “ya no cabemos”, como dicen muchos ciudadanos, manejar a vuelta de rueda es cada vez más común en Tijuana.



Lo anterior se ha reflejando en la disminución de accidentes, que si se comparan los números de todo 2016 y 2017, la tendencia a la baja es de 33%, al pasar de 10 mil 150 a 6 mil 739 hechos de tránsito.



Con relación del presente año, los incidentes de tránsito también van a la baja, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya que de enero a mayo de 2018 se registraron 2 mil 747 hechos de tránsito, que representan una reducción de 2% en comparación del año pasado.



A la semana ocurren en promedio 128 accidentes automovilísticos en Tijuana, con base en las mismas estadísticas de la dependencia.



“Cada persona que fallece en un hecho de tránsito es ciudadano, es un padre de familia, es una madre, es un hijo, la estadística nos dice que de 15 a 40 años es la mayoría de fallecidos en los hechos de tránsito”, declaró el subdirector de Tránsito Municipal, Francisco Castillo Fraga.



Subrayó que las acciones de Tránsito Municipal siempre van enfocadas a prevenir hechos de tránsito y por lo tanto, salvar vidas.



La falta de cultura

“La realidad es que cruzamos a Estados Unidos y todos nos ponemos el cinturón, todo mundo hacemos los altos, todo mundo maneja de la mejor manera, lo para un policía y es la persona más sonriente y más amable”, lamentó.



Los lunes por la mañana y los viernes por la tarde, dijo, es cuando más percances se registran.



Mientras que los accidentes más graves, por lo general, son los que ocurren los fines de semana porque es cuando la gente maneja alcoholizada, agregó.



“La violación al Reglamento de Tránsito que más provoca accidentes es el cambio de carril sin precaución, que no utilicen bien los espejos, cuantitativamente son los más recurrentes, sin embargo, los que causan más decesos son los accidentes por no conservar la distancia con el vehículo de enfrente, la pérdida de control por exceso de velocidad, y conducir en estado de ebriedad”, detalló.



Castillo Fraga especificó que los hechos de tránsito más graves suceden en el Corredor 2000, así como en las Vías Rápidas y el libramiento Salvador Rosas Magallón.



“En el bulevar 2000 tenemos hechos de tránsito que generalmente son atropellamientos, no se ve involucrado el alcohol en aquella área, es parte del trabajo, identificar las áreas donde se están dando los accidentes e identificar por qué se están dando”, apuntó.



El funcionario reconoció que sí hacen falta puentes, pero que la realidad es que muchas veces la gente no los utiliza.



“No hay muchas maneras en las que podamos sancionar o educar al peatón para que se conduzca por la vía pública de manera correcta, los conductores si saben que van a ser infraccionados prefieren no cometer la infracción, pero el peatón se atraviesa por los bulevares principales y lamentablemente fallecen en muchas ocasiones”, manifestó.



Además, señaló que por las características de la ciudad, hay muchos vehículos de procedencia extranjera, regulares o irregulares.



“Siendo regulares en Estados Unidos no necesariamente van a tener un seguro aquí y no todas las aseguranzas de Estados Unidos viene a México”, apuntó.



En febrero de 2017 arrancó el programa de prevención de accidentes denominado "Tijuana Responsable", comentó, el cual ha dado buenos resultados.



Como parte del programa, actualmente hay 40 Inspectores de Tránsito, y meta son 80, explicó que su función es dirigir el tráfico para que sea más fluido.



De momento están presentes en el bulevar Terán-Terán, Gato Bronco, puente Américas, y Zona Río.



Informó que eso ha ayudado a que más motociclistas de Tránsito estén en las calles haciendo que se cumpla el Reglamento, y así evitar accidentes.