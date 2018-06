Jóvenes invitados al Panel Electoral de LA CRÓNICA discuten temas electorales

MEXICALI, Baja California(GH)

A menos de una semana de las elecciones federales, los jóvenes invitados al panel discutieron temas torales para esta jornada como la importancia del voto, el fenómeno de las redes sociales y el controvertido tema de la mariguana.



Los participantes a este panel fueron jóvenes estudiantes o egresados de la Universidad, quienes expresaron sus opiniones en estos temas controversiales.



VOTAR O NO VOTAR



Uno de los temas que tuvo mayor participación fue el de salir a votar, pues aunque los panelistas reafirmaron la importancia de participar en la jornada electoral del próximo domingo, hubo diferentes comentarios a cerca de los votos nulos.



De esta manera mientras que Daniel Eduardo López Valdez, de 22 años, consideró la utilización del llamado “voto nulo” es una manera completamente válida de quejarse ante candidatos que no cumplen con las expectativas de los ciudadanos, para Néstor Cruz, de 32 años, era una forma de “tirar a la basura” la oportunidad del voto.



Jaime Eduardo Cantón Rocha, también de 22 años, consideró que entre más participación ciudadana se dé mayor será la calidad de la democracia del País, aunque consideró que a pesar del voto nulo, los partidos no mejoran a sus candidatos.



Braulio Irving Cobián López consideró de fundamental importancia que México pase de una democracia representativa a una participativa, mientras que por su parte parte Jordan André Gómez De la Cruz resaltó que este derecho es especialmente importante ahora que se comienza a hablar de reelección, cuando el voto puede ser utilizado como premio o castigo dependiendo de la forma en que se comporten los funcionarios durante su gestión.



LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA



En el tema de la legalización de la mariguana, Jaime Eduardo se manifestó completamente a favor, puesto que consideró no hay motivos de criminalizar la conducta individual y concierne a cada quien su uso.



Puntualizó que al legalizarse y regular el consumo, cuidas la salud de las personas y cuidas que no haya narcotráfico, pues una legalización afectaría la producción y distribución de la mariguana, por lo que no habría combate al no haber mercado.



Por su parte Eduardo comentó que en una sociedad conservadora, los jóvenes deben llevar la batuta a un nuevo destino, además recordó que ya existe el antecedente de Canadá y Uruguay que en lugar de estigmatizar y prohibir, aprovechan la legalización como una posible inyección económica y demuestra una postura de primer mundo.



De esta forma México tiene la posibilidad de dejar atrás los estigmas al legalizar el uso de la mariguana y dependería de cada uno ser responsable de la dosis ingerida, como sucede con el alcohol.



Por su parte Jordan se presentó a favor del uso medicinal y consideró que abriendo a su uso recreativo no sólo se arrebata el giro al narcotráfico, sino que se abre el mercado a productores legales, resaltando que al comparar las cifras de muertes, las de drogas legales como el alcohol y el tabaco son mayores que las de la mariguana.



Quien también se declaró a favor de que sea decisión de cada uno el monto de consumo fue Braulio, quien comparó el caso de la mariguana con el de la prohibición del alcohol, recordando que en ese tiempo también había muerte y violencia que cambió con la regulación de la bebida.



Contrario a la opinión de sus compañeros, Néstor señaló que si bien el tema de la mariguana dejará con el tiempo de ser estigmatizado, una regulación para nada resolvería el tema de seguridad en el País, pues el crimen organizado tiene otros delitos como robo de combustible, el tráfico de personas y extorsiones, cobro de piso, antes que el tráfico de drogas.



Por otra parte también se declaró a favor del uso recreativo, pues puede ser un incremento importante para las arcas gubernamentales, y también se puede volver a la siembra del cáñamo.



REDES SOCIALES



Otro de los temas controvertidos de este panel fue el de la participación de las redes sociales en este proceso electoral, pues desde el arranque del mismo, éstas han estado inundadas de memes, videos e información sobre los candidatos.



Para Jordan, las redes sociales funcionan como un espacio libre de expresión, por lo que es necesario regular la publicidad sin cortar la libertad de expresión de los usuarios de las redes, además, consideró que es importante que la gente ponga atención a la información que comparte por medio de su perfil, pues muchas veces “no leemos lo que estamos compartiendo”.



Contrario a esto, Néstor consideró que la publicidad ya está siendo regulada, sin embargo consideró que debe haber total libertad en redes sociales, por lo que es responsabilidad de cada ciudadano formarse un criterio para saber si es verdad o no lo que se comparte.



Por su parte Daniel afirmó que la idea de comenzar a regularizar las redes sociales es un tema muy delicado, puesto que es muy poca la diferencia entre regulación y censura. Además reconoció el trabajo de medios como VerificadoMX sirve para cambiar la mentalidad de la gente, algunos de los cuales han comenzado a buscar con estas herramientas la diferencia entre noticias falsas y verdaderas.



“Tenemos que aprender a distinguir cuando es algo falso, y cuando no es falso, es un poquito también de cultura” fue el comentario de Jaime Eduardo, quien consideró que cada quien debe ser responsable de las cosas que comparte tanto dentro como fuera de las redes sociales.



Aunque consideró que el Internet debe seguir siendo libre, resaltó la importancia de poder fiscalizar los gastos de las empresas y candidatos en redes sociales. Para Braulio, el tema de que la gente pueda diferenciar noticias falsas y verdaderas en las redes es un tema de educación y responsabilidad del usuario, por lo que hay que ser más críticos, analíticos y hacer un estudio más profundo de las notas que se comparten.