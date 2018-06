Suman 15 muertes en Mexicali por las altas temperaturas

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante junio se han registrado un total de 85 ingresos al Servicio Médico Forense (Semefo) por diversas causas, donde sólo 15 de éstos eran por enfermedades agravadas por altas temperaturas. César Raúl González Vaca, coordinador general de Semefo en Baja California, refirió que de igual forma en Mexicali solamente un caso de defunción por golpe de calor se tiene registrado, siendo la senderista.



“Existen enfermedades que se ven agravadas con las altas temperaturas, como el edema pulmonar cuando son farmacodependientes, a veces también enfermedades cardiacas, renales y hepáticas”, detalló. En cuanto a estos ingresos que se han registrado la gran mayoría son personas que fueron levantadas de la vía pública, presumiblemente personas en situación de calle.



González Vaca precisó que de estos casos no todos presentan marcas de drogadicción, lo que nose descarta, toda vez que existen algunos fármacos que no son inyectados, sino de diferentes formas. “Con huellas de venopunción son pocos, pero bastantes salen positivos a metanfetaminas o anfetaminas, pero esto ya lo integran a la carpeta de investigación, nosotros hacemos estudio cualitativo”, detalló.



En comparación con 2017 indicó que la cifra actual se encuentra muy por debajo a la del año anterior, pero se espera que sea durante julio y agosto que podría haber mayores ingresos. Sobre esto González Vaca precisó que el cuerpo encontrado sin vida en ejido Heriberto Jara, al Poniente de Mexicali, pereció a causa de un edema pulmonar agudo, siendo un fallecimiento no violento.



“Este edema pulmonar puede estar asociado a altas temperaturas, a fármacodependencia o alguna enfermedad crónica degenerativa que ya tuviera y se viera afectada por altas temperaturas”, manifestó.



ES BUENO SABER



•El director de Cruz Roja Mexicali hizo un llamado a la ciudadanía de evitar exponerse al Sol en las horas de mayor luminiscencia, lo cual comprende las 11:00 a las 17:00 horas, exhortando a consumir abundante agua natural y suero.



• Es importante utilizar bloqueador solar, usar sombreros y telas ligeras en colores claros para abatir el calor, en caso de ver a una persona en riesgo por el calor, se puede reportar al 911 para que sea llevada al refugio temporal.