Es cuestión de días, el Cambio Verdadero en México

TIJUANA, Baja California(GH)

En tres meses de campaña, el candidato a senador Jaime Bonilla Valdez, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, dice haber recogido el “sentir” de las familias que habitan en los ocho distritos electorales, comprendidos en los cinco municipios de Baja California.



“Recorrí ocho veces todo el Estado, siguiendo el ejemplo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es quien mejor conoce la República Mexicana; tuve la oportunidad de hablar personalmente con personas de todas edades, sobre todo la gente que menos tiene, que requiere mayor apoyo y atención a sus necesidades”.



Entrevistado en su despacho de Casa Morena, el aspirante al Senado de la República y fundador de Morena hace tres años y medio, en tres de los estados del Noroeste de México, se dice emocionado y motivado por las cálidas muestras de la gente a la que saludó y llevó las 50 propuestas del Proyecto Alternativo de Nación.



Dijo que comprobó en su periplo electoral las urgentes necesidades de mucha gente y estableció el compromiso de volver y estar el mayor tiempo posible, como senador, para responder a los compromisos establecidos con los sectores poblacionales en cada uno de los temas que plantearon.



“Como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no se trata de quitarle al que más tiene, sino de darle al que nada tiene para que supere sus condiciones de marginalidad, que sus familias tengan mejores condiciones de vida, que los niños, adolescentes y jóvenes puedan estudiar en escuelas públicas”, dijo.



“Me quedo con un mayor conocimiento de la realidad en que vive gran parte de la población bajacaliforniana, a la que el propio licenciado Andrés Manuel López Obrador, en agradecimiento a sus muestras de franco apoyo, ofreció bajar el IVA a la mitad y el ISR, así como crear la Zona Libre o Franca, bajar los precios de las gasolinas y el gas doméstico, etc.”



Confió en que el grado de organización de Morena, sea garantía de buenos resultados en las votaciones del próximo domingo 1 de julio entrante. “Ya estamos a unos cuantos días y sabemos que contamos con la cobertura total en las casillas, incluso con una militancia que supera los 6,500 afiliados, lo que nos coloca como un ejemplo de partido”.



A diferencia de otros partidos, dijo, “Morena tiene una militancia voluntaria y muy entusiasta, muy entregada a la causa, a la promoción y la defensa del voto, convencidos, y no obligados, porque sabemos que con el cambio que viene vamos a vivir mejor todos, que cambiará México y tendremos una Patria que anhelamos”.



Es lo que en su constante ir y venir por los recónditos lugares de la geografía del Estado 29, ha podido constatar el candidato a senador Jaime Bonilla Valdez, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que se perfila con mucha ventaja para ser victorioso en esta contienda.

Acepta que la realidad es más dramática de lo que pueda imaginarse cualesquiera, por muy enterado que diga estar, desde la comodidad de un despacho o una oficina gubernamental.



Ser candidato de Morena en esta alianza, dice en entrevista, lo ha puesto de cara a esta realidad.



Enseguida, algunas preguntas y respuestas de la entrevista:



P.-¿Aparte de comida o medicinas, como dice, qué otra cosa le han pedido con más insistencia las personas a las que ha saludado o visto en sus recorridos por los ocho distritos electorales comprendidos en

los cinco municipios?



R.-Ya la gente no pide pavimento o lámparas, muchas veces ni siquiera recolección de basura, como son los servicios públicos municipales… la gente muy pobre lo que pide es…!agua!



P.-¿Agua?



R.-Sí, piden agua para consumo, para sus necesidades de familia. También está muy preocupada la población por la inseguridad, por falta de hospitales, por las medicinas que están muy caras y que no tienen dinero para comprarlas, por la falta de escuelas donde sus hijos puedan estudiar y prepararse…



P.-Y, en cuanto a la respuesta sobre lo que ofrece como candidato, ¿qué es lo que las personas le han dicho, cómo lo reciben, qué comentan, qué le dicen sobre si creen o no en sus propuestas?



R.-Son muchas las que nos ven y reciben con gusto, con alegría, y nos dicen que están con nosotros, que van a votar por el licenciado Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo Presidente de México, que ya están cansados de los malos gobiernos.



Otras, las menos, nos dicen que ya no creen en las promesas de políticos, de los candidatos, de los partidos que sean… y, tienen razón en no creer, porque se sienten engañados… nosotros les pedimos una oportunidad y les decimos, a las personas incrédulas, que no les vamos a fallar… que nosotros no los hemos engañado, ni decepcionado… entonces, responden: ¡Está bien, les vamos a creer!



P.-¿Cuál es, frente a esta situación, su propuesta y la de las fórmulas de la coalición Juntos Haremos Historia, para ser diferentes de sus contendientes y de otras elecciones?



R.-Primero, revisar los programas de apoyo a las familias y poner en marcha las 50 propuestas del Proyecto Alternativo de Nación que impulsa el licenciado Andrés Manuel López Obrador; segundo, estar el mayor tiempo posible, como senador, en las colonias, en los distritos, en los municipios, para regresar a darles resultados. Que vean que no les vamos a fallar…!