Hay 4 trámites para pesca de curvina: Semarnat

MEXICALI, Baja California(GH)

Son cuatro trámites referentes al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) relacionados con la pesca de la curvina golfina en el Alto Golfo de California que se tienen registrados ante la Semarnat.



Tras la queja de la etnia cucapá de que no pueden mover 100 toneladas de curvina por la falta de la MIA que solicita la dependencia, se buscó información de parte de la autoridad federal.



Del Departamento de Comunicación Social se informó que actualmente tienen cuatro trámites de Recepción, Evaluación y Resolución de la MIA Regional que no incluye riesgo.



No obstante, no se puntualizó si alguno de estos cuatro trámites corresponde a representantes de la etnia cucapás o fueron promovidos por sus representantes.



El primer proyecto presentado se titula “Pesca ribereña de curvina golfina, callo de hacha y almeja generosa”, cuyo trámite fue enviado al Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de la Semarnat para prevención.



Este documento fue ingresado a la dependencia el pasado 16 de febrero del año en curso.



El segundo proyecto, presentado el 21 de febrero, se llama “Pesca responsable de la curvina golfina” y actualmente se encuentra en la recepción del trámite en ventanilla.



La tercera propuesta se titula “Pesca Ribereña responsable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Costa Este-2”.



Este documento se presentó el 22 de febrero, fecha en que los cucapás iniciaron la pesca, de acuerdo a la presidenta de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, Hilda Hurtado Valenzuela.



El último proyecto se presentó el 24 de febrero y se identifica como “MIA-R para la Pesca Ribereña responsable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”.