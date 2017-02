Redes sociales desinforman sobre vacunas: Trejo Dozal

ENSENADA, Baja California(GH)

Las redes sociales han provocado que exista desinformación sobre las vacunas, ya que en ellas la población asegura que éstas no sirven y que además enferman a los niños, indicó el secretario de Salud en Baja California, Guillermo Trejo Dozal.



“Invitamos a los papás a que no crean esas mentiras, esas tonterías que están en las redes sociales, acudan a su centro de vacunación, hay que vacunar a nuestros niños”, reiteró.



Desde hace más de 30 años, dijo, en Baja California no se han registrado casos de poliomelitis, gracias a las campañas de vacunación.



Trejo Dozal señaló que durante esta Primera Semana de Vacunación de 2017, que inició el sábado 25 de febrero y concluirá el próximo viernes 3 de marzo, se aplicarán más de 351 mil dosis en Baja California.



Para Ensenada, dijo, se tienen registradas 22 mil dosis, entre las que destacan las vacunas sabín, contra la poliomelitis; la pentavalente, contra difteria, tos ferina y tétanos; y la triple viral, para evitar sarampeón, rubiola y parotiditi.



También se aplicarán las vacunas BCG, contra la tuberculosis; la antirotavirus y las vacunas antihepatitis B y C.



Los padres de familia podrán asistir a la unidad de salud, sin importar si es o no derechohabiente de la institución médica, para que los pequeños reciban la vacuna correspondiente, mismas que son totalmente gratuitas.



Por su parte, el director General del Issstecali, Javier Meza López, resaltó que en 2013 de los casos que se tuvieron de influencia humana, el 100% no se había vacunado.



“De repente pensamos que no nos va a pasar nada y que no es necesario, pero quienes no se vacunaron en ese tiempo, el 100% de los casos y fallecimientos eran personas que no se habían vacunado”, agregó.