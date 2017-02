Gobernador de BC no estará en AgroBaja: Patronato

MEXICALI, Baja California(GH)

El gobernador no acudirá a AgroBaja, confirmó Manuel Hernández Gabilondo, presidente del patronato.



Además se pronunció respetuoso a los agricultores que anunciaron la intención de bloquear la feria agropecuaria.



Exhortó a no afectar los visitantes a la feria que genera negocios y derrama económica.



Hernández Gabilondo anunció que ellos no impedirán la presencia de los manifestantes, y que ese tema le corresponde a seguridad pública.