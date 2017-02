Laura Flores identificada con "Made in México"

MEXICALI, Baja California(GH)

AL DETALLE

Los gritos de ¡Viva México!, los aplausos de alegría y la empatía que ha generado la obra “Made in México” es lo que mas le ha llenado de gusto a Laura Flores, una de las protagonistas de la obra.Junto a María Rojo, Juan Ferrara y Alejandro Suárez, encabezan la sensible historia de un par de hermanos que se reencuentran: Laura Flores es la hermana de Alejandro Suárez, quien recién llegada de Estados Unidos buscando una vida mejor, reflexiona sobre su lugar de origen.“Esta historia nos deja de lección: amar la tierra, que valoremos nuestra tierra, deja un mensaje hermoso pero sobre todo de nostalgia a nuestras raíces y costumbres”, platicó la actriz a Grupo Healy en entrevista telefónica.De gira en rumbos distintos de la republica mexicana y del otro lado del “cerco”, la también cantante platicó que curiosamente el mensaje en sus presentaciones en el vecino país toma un sabor distinto.“Dimos una función en Chicago, la gente se para, se emociona, gritan: ¡Viva México! Creo que en este tiempo obviamente la obra toma una coincidencia con lo que vivimos, nos pega duro lo que pasa con Trump y evidentemente es triste”, compartió la también cantante.Para Laura Flores este papel le queda como “anillo al dedo” ya que ella radica desde hace tiempo en San Antonio Texas, por ello, aunque viaje constantemente a este país, reciente con nostalgia todos los temas sobre migración.Y es que no solamente es vivir en otro país argumenta, es el hecho de traspasar esos valores de tradición a la familia, ya que en lo particular trata de que sus cuatro hijos realmente se sientan orgulloso de ser mexicanos.“A todos les inculco sus raíces, que amen a México, sobre a todo a los más grandes: a mi hija de 18 le digo que hable mucho español cuando va de visita, que prevalezca el idioma, que regresen y platiquen a sus amigos de la escuela lo bello que es nuestro país”, dijo la actríz.Made in México "Una historia de amor"MexicaliFecha: Lunes 6 de marzoLugar: Teatro del EstadoFunciones: 19:00 y 21:00TijuanaFecha: Martes 7 de marzoLugar: Teatro del CecutFunciones: 19:00 y 21:00Boletos en taquilla o en Hotel Real Inn