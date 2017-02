Gasta Cespm más de 3 mdp en reductores

MEXICALI, Baja California(GH)

Tan solo en el 2016, la Comisión Estatal de Servicio Públicos de MexicaliEstos servicios se llevan a cabo por la empresa Laser Especializados, dedicada a la paquetería y mensajería, la cual ha ganado las licitaciones publicadas por la Cespm para ese tipo de servicios.Los montos otorgados a la empresa provienen del presupuesto aprobado para la paraestatal durante el 2016, siendo la primera vez que se contrata a una empresa externa para la colocación de reductores y la reconexión en los últimos dos años.Entre los registros de licitaciones de la Cespm se encuentra la misma empresa como proveedora del servicio de toma de lectura y entrega de facturas desde el 2015 en Mexicali.Por un periodo de 90 días, la empresa Laser Especializados colocó por la Cespm un total de 35 mil 614 reductores en domicilios de Mexicali por retrasos en los pagos del servicio de agua doméstico.El contrato, por 3 millones 199 mil 983 pesos, entró en vigor desde el 18 de agosto hasta el pasado 25 de noviembre de 2016, tras ser adjudicado a la empresa de mensajería desde el 12 de agosto.En dicho contrato, se incluye el servicio de reconexión por una cantidad de 21 mil 500 ocasiones, determinado de acuerdo a los pagos realizados por los deudores.Mensualmente, en promedio, se instalaron 11 mil 872 reductores de servicio de agua potable en domicilios con adeudos vencidos, así como unas 7 mil 167 reconexiones en las siete zonas comerciales de la ciudad.Esto implica que solo se colocaron reductores en la zona urbana de Mexicali, no así en los poblados del Valle o en San Felipe.Para este trabajo, la Cespm realizó la capacitación de 28 trabajadores para reductores, 14 para reconexiones y 4 supervisores de la empresa externa, según estipulan las cláusulas del contrato.Las lecturas de los medidores de servicio de agua potable en las cuentas residenciales o domésticas, no son hechas por empleados de la Cespm, sino por la empresa de mensajería que desde el 2015 ha ganado las licitaciones para ello.Por estos servicios, la empresa Laser Especializados ha obtenido contratos por 14 millones 560 mil 230 pesos de los recursos de la paraestatal tan solo por el 2016.El primer contrato para la toma de lecturas de medidores lo obtuvo para el periodo del 1 de febrero al 30 de abril, por el cual obtuvo la empresa externa la suma de 3 millones 981 mil 581 pesos.A través de este contrato el particular se comprometió a realizar 811 mil 10 lecturas de medidores y entregar 812 mil 557 facturas por el servicio de agua potable.Además, este primer contrato del 2016, tuvo una modificación al añadírsele 2 mil 10 lecturas y 1 mil 820 entregas de facturas, expresado por el subdirector comercial de la CESPM, Luis Manuel García Cisneros.Un segundo contrato dividido en dos partidas por un total de 10 millones 578 mil 649 pesos fue otorgado a la empresa de mensajería, para realizar toma de lecturas y entrega de facturas del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016.Dicho contrato se realizó en dos partidas, en la que se contemplaba el cumplimiento de los servicios en las 7 zonas comerciales de la CESPM dentro de la zona urbana de Mexicali.En total, la empresa de mensajería realizó 1 millón 137 mil 666 lecturas de medidores y 1 millón 138 mil 210 entregas de facturas en domicilios acordado por un pago de 5 millones 583 mil 44 pesos.La segunda partida contempló un total de 1 millón 16 mil 958 lecturas de medidor y 1 millón 21 mil 46 entregas de facturas, por lo cual recibió 4 millones 995 mil 605 pesos.Para el cumplimiento de este contrato, la empresa debió contratar o emplear a 67 trabajadores, 7 supervisores y utilizar al menos 7 vehículos para su transporte.