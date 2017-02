Endurecen penas por causar accidentes al hablar por celular

MEXICALI, Baja California(GH)

Hasta tres años de cárcel puede pasar una persona que haya cometido el delito de manejar y utilizar el teléfono celular sin manos libres, siempre y cuando sea en una zona federal, según la reciente iniciativa a probada por el Congreso de la Unión.



La propuesta vino por parte de la Comisión de Justicia, señalando que será un decreto que reforma y adiciona a los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, señala el dictamen de la Cámara de Diputados federal.



Puntualmente establece que se aplicarán las sanciones para quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes y que cometa una infracción a los reglamentos de tránsito.



Seguido precisa que quienes conduzcan utilizando cualquier tipo de equipo de radio comunicación, salvo que emplee el manos libres, se le impondrán las nuevas sanciones establecidas, lo cual no estaba considerado en la versión pasada del artículo.



Las sanciones para estos delitos, explica el documento, que van desde prisión por tres años, hasta 300 días de multa, además de la suspensión o pérdida de la licencia de conducir.



Para el delito de manejar bajo los efectos de drogas, se imponía prisión como máximo seis meses o una multa hasta de cien pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejar, según dichos artículos del Código Penal Federal.



La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, militante del PRI, el pasado 24 de noviembre del 2016, siendo aprobada la declaratoria de publicidad el 9 de febrero del 2017.



Acrecentar penas fomenta corrupción



El doctor en derecho, Arnoldo Castilla García, aseveró que el aumento de las penas fomenta la corrupción por parte de los agentes federales que tienen el primer contacto con quienes serán considerados delincuentes.



Castilla aceptó que existe un problema de educación y cultura de manejo, haciendo referencia al agravio que significa conducir usando el celular o bajo el influjo de estupefacientes.



“Estas prácticas son un hecho que ponen en riesgo la vida de los demás, es necesario que haya políticas de carácter preventivo, y estimular a que no se cometa el delito, pues las penas son coercitivas”, detalló el experto.



Sin embargo, en México existen grandes niveles de corrupción y entre más altas son las multas y penas, se estimulan prácticas como las “mordidas”, debido a que no hay educación para el respeto al derecho, aseveró el doctor Castilla.



Agregó que para haber tomado esas medidas se debieron de consultar a expertos denominados como penólogos, ya que al combatir los hechos que pueden causar daño, aumentando penas, no se resuelve problema.