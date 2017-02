Gabriela espera conocer a su padre

MEXICALI, Baja California(GH)

La figura paterna es irremplazable para algunas personas, dicho sentimiento provocó que Gabriela Bañuelos Herrera, busque a su padre que nunca conoció, pues según sus propias palabras, no quiere morir sin saber que se siente tenerlo.



A sus 17 años le insistió a su madre, Martha Alicia Bañuelos Herrera, que le ayudara a encontrarlo, de lo contrario buscaría medio alternos, por lo que ella accedió brindándole la historia que explica por qué no lo conoció.



Alicia compartió que se conocieron en el Valle de la Trinidad, en el Municipio de Ensenada, en aquel entonces él era policía municipal, se juntaron, quedó embarazada, pero por motivos maritales no podían seguir juntos.



Por cuestiones personales se separó y se asentó en Mexicali, donde tuvo a la pequeña, registrándola sólo con sus apellidos, desde entonces, no ha sabido nada de él, quien, según Bañuelos, lleva por nombre Lucio Pedro Ortega.



“Desde sus once años ella tiene el pendiente de conocer a su padre, nos dimos a la tarea de buscarlo pero no hemos tenido éxito”, mencionó la madre de Gabriela.



La adolescente explicó que quiere saber de él, y que no quiere morir con la duda de saber cómo era su papá, por lo que está abierta a tratar de formar una relación padre e hija.



“Durante este tiempo ha sido difícil, a veces escuchar a mis amigos sobre sus padres, los festejos, me dan sentimiento, y si tengo uno, a lo mejor está muy cerca pero no sabe dónde estoy”, compartió Gabriela.



Alicia aceptó que un compañero de Lucio Pedro Ortega, hace muchos años le dijo que la estaba buscando, pero por el resentimiento, ella le indicó que no le dijera dónde estaba.



EN DATOS



•Fue así que madre e hija acudieron al periódico LA CRÓNICA, con el fin de que su historia se difundida, facilitando que su padre encuentre a Gabriela, para contactarlas puede marcar al teléfono (686)2604085.