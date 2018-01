Hay más proyectos MiPyMEs que apoyos

MEXICALI, Baja California(GH)

La necesidad que tienen las MiPyMEs en México actualmente sobrepasa en gran medida los apoyos disponibles por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, admitió el delegado de la Secretaría de Economía en el Estado.



Rufo Ibarra Batista, titular de dicha Delegación en Baja California, resaltó que actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representan uno de los más importantes sostenes de la economía en el país, por lo que se deben encauzar programas de acción que les permitan desarrollarse y crecer.



Aunque alrededor del 90% de las empresas que logran obtener los apoyos que promueve el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), no es sencillo para muchas empresas lograr cumplir los requisitos para participar en las convocatorias, que obligan a los interesados a tener una planeación y orden estratégico para el proyecto.



A esto se suma la gran cantidad de solicitudes para acceder a alguna de las convocatorias, que en varias ocasiones hacen que muchos proyectos bien armados terminen sin poder acceder a los apoyos.



“Son 10 o 20 veces más los que solicitan de aquellos que podemos dar” admitió el delegado “hay proyectos que sacan el 100% de calificación, sin embargo se terminó la ministración y no alcanza, porque se da prioridad a quien llega primero”



Según comentó Ibarra Batista en conjunto con el Inadem se plantea la creación de un fondo para aquellos proyectos con buena calificación que no alcanzaron recurso en 2017.