Anaya promete más apoyo a BC de ganar la Presidencia

TIJUANA, Baja California(GH)

El pre candidato de Acción Nacional Ricardo Anaya aseguró que México no pagará un peso del nuevo muro que pretenden construir en la frontera.



Dijo entender la preocupación del Gobierno de Estados Unidos sobre la migración.



Sin embargo, también hay problemas en el vecino país que les preocupan como el tráfico de armas y la demanda del consumo de drogas.



Asimismo prometió que de ganar la Presidencia regresará el apoyo a Baja California por parte del Gobierno Federal, al asegurar que ha sido olvidado en las administraciones priistas.



Además, dijo que creará un régimen fiscal especial para que el Estado con el objetivo que la competitividad vuelva a la frontera.



“No se ha entendido las particularidades fronterizas de Baja California, en el centro del País no entienden que no solamente se compite con otros estados si no con San Diego”, dijo.



Dentro de su discurso, aseguró que otro tema prioritario en el País es el de la seguridad, por lo que será una de sus principales tareas.



Entre los presentes estuvo la Oficial Mayor, Loreto Quintero; el ex secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz; los diputados federales Jorge Ramos, Eloísa Talavera, Max García, y Gina Cruz.



Ademas de los presidentes estatales del PAN, José Luis Ovando y Abraham Correa.