Seguirá mesa de diálogo en el Ayuntamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

El grupo de manifestantes y la Comisión del Cabildo de Mexicali llegaron al acuerdo de reunirse el próximo martes, donde el Gobierno Municipal presentará una propuesta para la eliminación del alza al Impuesto Predial.



Tras una mesa técnica de análisis sobre la eliminación del incremento a este impuesto que duró alrededor de cuatro horas, la comisión de los manifestantes dio a conocer las dos propuestas que presentarían al Ayuntamiento.



Alejandra Anchondo fue la encargada de leer las peticiones, la primera era referente a que el Gobierno Municipal presentara una propuesta formal para la eliminación del aumento al Impuesto Predial.



Esta se realizaría con base en los elementos presentados durante la mesa técnica y debía presentarse en un plazo de 48 horas.



La segunda era realizar un emplazamiento a los grandes deudores del Impuesto Predial por montos superiores a los 500 mil pesos, sin exentarlos de recargos y multas, y publicar sus nombres en los principales medios impresos de la ciudad.



El alcalde Gustavo Sánchez Vázquez señaló que estaba de acuerdo con ambas propuestas, aunque para cumplir el primer punto requeriría de mayor tiempo.



El motivo expuesto fue que se debían hacer corridas financieras y análisis de las cuentas de predial, para saber el efecto que tendría la reducción.



Tras un ligero debate, se acordó llevar a cabo la sesión el próximo martes y la publicación de los grandes deudores también sería realizada la próxima semana, acompañándose de los requerimientos pertinentes.



Desarrollo



Al iniciar la mesa el tesorero Saúl Martínez Carrillo dio una presentación sobre el estado de las finanzas municipales, específicamente sobre lo que representa el pago del Impuesto Predial para el Municipio.



Dijo que el 22 Ayuntamiento recibió la administración con un déficit de 264 millones de pesos, lo que significa que el anterior Gobierno gastó más recursos de los que ingresó.



Señaló que el predial representa el 66% del ingreso propio que genera el Gobierno Municipal y solamente el 49.5% de las casas habitación pagan.



El ingreso del predial por casa habitación representó en el 2016 un monto de 146 millones 927 mil 26 pesos, mientras que el pronóstico para este año es de 163 millones 89 mil 998 pesos.



Es una variación de 16 millones 161 mil 972 pesos más de ingreso, explicó.



Tras esta explicación, los integrantes de la comisión ciudadana comenzaron a dar sus opiniones sobre el impuesto predial.



León Fierro solicitó que se presentara un listado con los grandes deudores del Ayuntamiento y que existiera una forma de Recaudación con ellos.



El Alcalde reconoció que existe un padrón de grandes deudores y que el Gobierno Municipal hará el cobro de impuesto predial correspondiente; si no lo hacen, se realizarán embargos.



“Habrá juicios y litigios, los cuales se tendrán que hacer porque deben de pagar”, expresó.



El ex dirigente estatal de Morena, José Guadalupe Montoya Jiménez, comentó que los gobiernos solamente quieren exprimir al pueblo con los cobros cuando todo se debe al mal manejo del Gobierno.



Jorge Benítez señaló que existen cámaras empresariales que deben una gran cantidad de impuesto predial y que con el monto que adeudan se pudiera compensar el alza a este impuesto.



El regidor Javier Cital Camacho pidió un voto de confianza a los manifestantes para poder solventar esta problemática.



Aseguró que se pretende cobrar el predial a los grandes deudores, pero no se hará de inmediato porque seguramente se llevarán a juicio.