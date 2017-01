Desarticular TLC dañaría frontera, considera Sedeco

MEXICALI, Baja California(GH)

El 80% del mercado está representado por Estados Unidos, por lo queEl titular de lacomentó que el pliego de cambios en torno a la cuestión migratoria, lanzado por el presidente Donald Trump viene a desdoblar el tema comercial.“Seamos realistas, Estados Unidos representa el 80% del mercado, Europa el 5%, Canadá el 2%, Asia el 4%, a donde corramos y busquemos alternativas, va a ser en proporción menor”, aseveró Carlo Bonfante Olache.Dijo que el presidente Enrique Peña Nieto , tiene que resolver bajo todas las consideraciones como el protocolo, lo diplomático, comercial y humano, a fin de que se salve la relación con Estados Unidos. Enrique Peña Nieto está en una situación muy complicada, el hecho de que Donald Trump, le haya marcado pauta que si no va a aceptar el muro no vaya, lo pone en una situación muy complicada”, declaró Bonfante.Lejos de un muro es un rechazo hacia México, aseveró, por lo que el pueblo le ha reclamado a Peña dignidad, por lo que ver al presidente así de presionado le da tristeza.“Lo mejor es trabajar con Estados Unidos, por eso cuando declaran que quizá nos salimos del tratado, yo digo ¡aguas!, porque eso representa por muchos años un intercambio comercial sobre todo en la frontera”, mencionó.Recalcó que las empresas Chinas deben de buscar un rendimiento que les permita seguir exportando, y Baja California les ha ofrecido las condiciones necesarias para su productividad.“Estamos viendo mucha influencia de las compañías taiwanesas que aun considerando a Donald Trump, están pidiendo reuniones con el Estado para ver cómo instalarse en Tijuana y Mexicali”, compartió.Señaló que Taiwán ha sacado sus números y aun con las declaraciones de Donald Trump, las empresas asiáticas siguen viendo a Baja California como un destino productivo y costeable.Finalmente dijo que estarán al pendiente de qué arancel se va a asignar al producto que se elabora fuera de Estados Unidos, y entra a Estados Unidos, el cual dijo que debe de pasar por un estudio socioeconómico.Esto debido a que hay que respetar las asociaciones de comercio, para que determine la afectación que puede tener, no son disposiciones que Trump pueda imponer, concluyó.