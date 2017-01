A 80 años del asalto a las tierras

MEXICALI, Baja California(GH)

, exclamaron los líderes del movimiento agrarista, previo al, lo que marcó un parteaguas de la historia en Baja California, relató Bertha Chávez Villalobos, coordinadora del Museo Comunitario del Asalto a las Tierras.El impacto del movimiento agrario de 1937, fue que las tierras pasaron a poder de mexicanos, de forma pacífica, fue llamado asalto por ser un acto sorpresivo, tras la aplicación de las leyes de la Constitución de 1917, comentó.Entre los protagonistas del movimiento, figuró Jeremías Guillén Rentería, Hipólito Rentería Rangel, Leonardo Guillén Rentería, Guadalupe Guillén, Fermín Guillén Rentería, Sacramento Guillén Rentería y José Guillén Rentería.Cinco comunidades agrarias conformaron la Confederación de Campesinos, en lo que se refiere a la comunidad fueron 56 personas las que directamente participaron en el movimiento., comentó Chávez.Los guardias de la empresa Colorado River Land, que les decían, se apersonaron y en compañía del Ejército les pidieron que se retiraran, explicó doña Bertha.A los desobedientes se los llevaron a lo que hoy en día es Rectoría, en calidad de presos, quienes más que estar asustados, mostraron alegría, pues todo el pueblo acudió a las instalaciones para apoyarlos.A través de medios de comunicación estadounidenses, llegó la noticia al presidente Lázaro Cárdenas, por lo que pidió a Leonardo Guillén y Filiberto Crespo, ellos acudieron y regresaron con la noticia de que aplicarían el reparto en Baja California.En el Museo se aprecian cómo se hacían las chozas.Chávez explicó que los insurrectos ya habían analizado las Leyes Agrarias, aun cuando muchos no sabían leer y escribir, por lo que se armaron de valor para revelarse contra los estadounidenses.El crecimiento y desarrollo económico se detonó para el progreso de los mexicalenses, lo cual impactó en el acceso a la educación y el crecimiento poblacional se dio tras volverse en un Estado libre y soberano.Chávez es descendiente de las familias que participaron en deslindar las tierras, señaló que está orgullosa de toda esa gente que transformó el pueblo con pocas posibilidades económicas y muchos factores en contra.“Es algo que me siento moralmente responsable de transmitir a las otras generaciones, la formación de centros de población y sobre todo de familias con valores”, compartió la coordinadora.Explicó que hubo más problemas como la salinidad y las plagas, sin embargo tiene la inquietud de que el Valle debe mejorar, pues se compara con los que lucharon con un panorama adverso.“Algunas personas dicen ya no hay nada que festejar, yo pienso que sí, hay que festejar para recordar cómo era la convicción de esas personas, este festejo es una inyección de valores”, añadió.Se muestran también los carruajes utilizados.Este 27 de enero develarán tres nuevos bustos en el museo ubicado en el ejido Michoacán de Ocampo, el de José Rodríguez Armenta, Tiburcio Ramírez Lara y José Rodríguez Armenta.Chávez explicó que tradicionalmente inician la celebración con una carrera atlética conmemorativa en un circuito donde vienen corredores de todo el Valle.Los atletas hacen un recorrido de 6.5 kilómetros, siguiendo la ruta histórica que caminaron los campesinos, acto seguido premiaron y escogieron a la flor más bella del ejido.