Constellation Brands reduce la inversión ante manifestaciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Diversos funcionarios del Gobierno del Estado revelaron su preocupación ante el rechazo de la comunidad hacia la empresa cervecera Constellation Brands, ya queEl titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Carlo Bonfante Olache, explicó que la empresa instaló una planta en la ciudad de Obregón, Sonora, señalando la importancia de aclarar información negativa que ronda a Constellation.La empresa cervecera tendrá una proveeduría del 50%, una inversión de 1 mil 400 millones de dólares, elaboración de 4 mil empleos indirectos, y no le están regalando nada, aseveró Bonfante.Precisó que en otros estados están esperando que se vaya de Mexicali para obtenerla, por lo que cree increíble que la gente no vea la magnitud de la derrama económica que trae, como los cinco hoteles que se van a construir gracias a la cervecería.“Se les puede vender el envase, empaque, cartón, etiquetas, insumos con los que puede terminar una botella, transportistas, aceites, mecánicos, debido a que moverán 400 camiones diariamente”, mencionó Bonfante.Explicó que en enero del 2016, estaba programada la inauguración de la primera piedra, invitaron al presidente Enrique Peña Nieto , quien aplazó la llegada, por eso no se había convencionalizado los beneficios de la empresa.La empresa cotiza en la Bolsa de Valores en Nueva York, con la llegada de Donald Trump a la candidatura, prefirieron esperar a ver qué deparaba en la nación vecina, pasó el tiempo y decidieron continuar con el proyecto capitalizándolo.Precisó que de cada dólar que pone la empresa en Baja California, hay una derrama 1.92 de dólar a la comunidad. El promedio de aporte de empresas en México es del 3% y en este caso subió al 50%.El representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), Manuel Guevara Morales, explicó que el acueducto costará 500 millones de pesos, pero Constellation pagará una renta y el agua.La inversión de 1 mil 400 millones de dólares genera empleos para la creación de la infraestructura, aproximadamente 4 mil empleos que generan impuestos y derechos que van a recursos para educación y salud, mencionó Guevara.“Los estados se pelean por estas inversiones, muchos dan terrenos, recursos, subsidios, en este caso ofrecimos como tope 500 millones de pesos del Estado como obra”, precisó.En un inicio la empresa pedía 20 millones de metros cúbicos anuales, luego fue bajando, Sonora se llevó una parte de la inversión, ahora se habla de siete millones de metros cúbicos de agua, pero en una primera fase serían 1.75 millones.