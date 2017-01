Golfo de California sufre intensa marea

MEXICALI, Baja California(GH)

La dirección contra riesgos sanitarios lanzó una veda sanitaria por una marea roja, que contiene una microalga paralizante, la cual alcanzó niveles superiores e inéditos a los de toda la nación.



El director Leopoldo Jiménez Sánchez detalló que el valor normal es de 800 microgramos por kilogramo, en moluscos bivalvos, el valor máximo encontrado hasta este momento es de 152 mil, lo que calificó como una elevación nunca antes vista.



Por lo que la comunidad no debe consumir productos de dos conchas provenientes del Golfo de Baja California, hasta el momento se han resguardado 13 toneladas de producto contaminado.



La saxitoxina provoca parálisis en diversas partes del cuerpo, pudiendo causar la muerte en caso de consumirla, sin embargo no hay riesgos de entrar de forma recreativa al mar de Cortés, según la Secretaría de Salud.



Cada quince días la Dirección busca este tipo de florecimientos en el mar, en el 2015 se encontró un valor de 27 mil 310 microgramos por kilogramo, lo cual había sido el récord, en el 2016 no hubo ningún problema.



“Primero debemos declarar la veda sanitaria, se ha dado de acuerdo a los valores que detectamos en una muestra que tomamos el día 13 de enero, nos los confirmaron la presencia en el Alto Golfo”, detalló Jiménez.



La veda es desde el Delta del Río Colorado hasta Punta Prieta de Puertecitos, seguirán revisando porque Sonora y Sinaloa, también se declararon en veda sanitaria por marea roja.



El fenómeno es natural, sin embargo no saben a qué se debe la intensidad de ésta, ya que nunca se habían dado esos valores en todos los registros de los litorales mexicanos, declaró Jiménez.



Aseguraron en las plantas pesqueras todo el producto que se iba a exportar y comercializar localmente, una vez asegurado, dijo que se tienen acuicultores y productores del mar de moluscos bivalvos informados del problema.



En la Norma Oficial Mexicana 242 del 2009, establece los límites permisibles para las biotoxinas como la saxitoxina, han acudido a San Felipe con los comerciantes para asegurar producto, mencionó el doctor.



En el Pacífico todo el litoral fue vigilado y no detectaron la presencia de la marea roja, porque los productos del Océano Pacífico son sanos, éstos se pueden exportar y consumir a nivel local o internacional.



“La parte económica no puede ir por encima de la salud de la población, por lo que haremos lo posible para que no sean consumidos por la gente, sobre todo la que va a las playas a vacacionar y saca almejas del mar”, detalló.