Falla de conectividad impidió a la Emmca mostrar índice de contaminación

MEXICALI, Baja California(GH)

La Estación Municipal de Monitoreo de Calidad del Aire (Emmca) no emite datos desde el pasado 22 de diciembre, debido a una falla de conectividad producida por un cambio de ubicación.



El aparato diseñado para medir y transmitir información respecto del índice de contaminación ambiental (ica), estuvo fuera de funcionamiento durante la jornada de Nochebuena y Navidad, cuando los puntos ica rebasaron la escala de máxima peligrosidad.



La falta de conectividad obedece a un cambio de ubicación de la Emmca, señaló Luis Flores Solís, titular de la Dirección de Protección al Ambiente de Mexicali.



“Hicimos un cambio. Regularmente cuando la movemos de un sitio a otro la estación pierde conectividad. Esto se nos juntó con que tenemos pendiente un mantenimiento que no se le ha podido dar, porque la empresa proveedora está en el interior del país”.



Dijo que será el próximo miércoles cuando la paramunicipal a su cargo, junto con la Dirección de Bomberos y de Seguridad Pública, den a conocer un balance de la jornada navideña, respecto al operativo que mantienen para evitar la quema y decomisar material pirotécnico.



-Sancionan a 10 por contaminación ambiental





Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó la existencia de 10 sanciones a personas que rebasaron el límite de decibeles permitidos con el volumen de su música y actividad durante fiestas.



El ruido es considerado contaminación ambiental, y sancionarlo se contempla en el Reglamento de Protección al Ambiente del municipio.



Se especificó que la quema de cohetes y fogatas, no generan infracción, por lo que únicamente pudieron recomendar a la población apagarlas, y no generarlas.