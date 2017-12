Pondrán mano dura para evitar otra contingencia ambiental

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que Mexicali repuntara a nivel nacional por la pésima calidad de aire en la mañana navideña, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, aseveró que habrá mano dura para el Año Nuevo.



El primer edil, explicó que durante la Nochebuena y la madrugada de la Navidad, hubo operativos para apercibir a quienes encendieron fogatas, sin embargo no fue suficiente para evitar la polución que provocó una alerta marrón.



“Básicamente fue el llamado de atención a la gente, se apagaron las fogatas, y esperamos que para el próximo Año Nuevo, tengamos el apoyo de los ciudadanos, para evitar que se den estas lumbradas”, mencionó Sánchez.



Atribuyó la contaminación fundamentalmente a la acción de los ciudadanos, por lo que la gran solución está en sus manos, por su parte seguirán haciendo su trabajo incautando más toneladas de madera destinada a la que- ma clandestina.



“No vamos a permitir que se siga vendiendo madera o cohetes en las calles de Mexicali, sin duda vamos a poner una mano mucho más dura, para hacer que los mexicalenses nos ayuden”, comunico.



“Temprano tuvimos una contingencia fuerte, para las diez de la mañana estaba despejado, me levanté a las 7:00, y sí estaba muy contaminado, pero después se limpió”, informó el Presidente Municipal.



Abundó que Protección Civil Municipal le hizo saber que la contaminación que nubló el cielo, se debió a la realización de fogatas donde queman madera, llantas y todo tipo de basura.



Precisó que no se trató en gran medida de los fuegos artificiales, aunado a que no hubo aire durante la noche, lo que generó una compresión en la atmósfera que provocó que el humo no se dispersara.



SIN SERVICIO MONITORES DE MEXICALI



Los monitores de calidad de aire en Mexicali, que son parte de la Dirección de Ecología del Municipio, y de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), no arrojaron datos actualizados, todos databan del

22 de diciembre.



El monitor de calidad del Ayuntamiento de Mexicali, presentó dos alertas amarillas, ambas por partículas sus- pendidas PM 2.5 y PM 10, producto de procesos de combustión, no obstante, esta última lectura data del 22 de diciembre.



Lo mismo pasa con los monitores de calidad de aire de la Secretaría de la SPA, ya que su información es del 22 de diciembre, durante la mañana del 25 de diciembre, las autoridades no emitieron un comunicado de alerta o recomendaciones.