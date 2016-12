Presentó Alcalde Presupuesto de Egresos 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin presupuestarse recurso para incremento salarial a la burocracia en 2017 y en análisis el recorte de bases y personal de confianza en la reingeniería, fue el programa anunciado por el alcalde.



Gustavo Sánchez Vásquez presentó el Presupuesto de Egresos del próximo año que contempla una reducción de 188 millones de pesos en gasto corriente.



Además de un recorte del 20% en los sueldos y dietas del alcalde y regidores.



Para cargos de directores, subdirectores y jefes de área no se aplicarán aumentos de sueldos en el 2017.



Los gastos de las partidas sociales en cabildo ya no serán discrecionales, anunció el alcalde, al explicar que ahora los cheques dejarán de salir a nombre de los regidores y deberán de ser cobrados directamente por los beneficiados.



Por ingresos propios se aplicarán 70 millones de pesos para obras públicas que se incrementarán hasta llegar a 300 millones de pesos con fondos federales.



Sánchez Vásquez hizo un llamado a la comunidad a pagar el predial que se transformarán en obras para la ciudad.



Destacó que actualmente el 42% de la población no paga el impuesto predial, por lo cual en enero se emitirá un decreto de convocación de deuda para quien tenga dos o hasta cinco años de retraso.



También anunció que atacarán el rezago de 43 mil casas abandonadas en la ciudad, que en coordinación con los bancos e Infonavit, buscarán los remates y embargos porque de predial adeudan dichas viviendas más de 20 millones de pesos.



Sobre la propuesta del sector empresarial de reducirse la nómina en un 5% anual durante los próximos tres años, el alcalde dijo no estar de acuerdo con el porcentaje propuesto.



“Una cosa es lo que se quiera y otra lo que se puede”, puntualizó.