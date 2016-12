Cierra autopista durante 13 horas

MEXICALI, Baja California(GH)

La carretera de Mexicali a La Rumorosa fue reabierta después de trece horas de permanecer cerrada por las nevadas durante la Nochebuena y las primeras horas de Navidad.



Personal de comunicación del Fiarum, informó que alrededor de las 10:00 horas del 25 de diciembre se abrió la circulación de la carretera libre de La Rumorosa a Tecate.



Puntualizaron que minutos después se reanudó la circulación en el tramo del poblado de La Rumorosa hasta Tecate, que está a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.



El vocero del Fiarum informó que hubo grandes acumulaciones de vehículos en puntos como casetas y el punto de inspección militar ubicado en el kilómetro 42, al pie de la cuesta de La Rumorosa.



Por ese motivo emitieron las recomendaciones de manejar con mucha prudencia y paciencia.



La dependencia aconsejó revisar su vehículo antes de tomar carretera, planear su viaje, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad.



Si no tiene la necesidad de viajar no lo haga, no exponga su vida y la de su familia.



Las autoridades no reportaron accidentes relacionados con las nevadas.



De cualquier manera se mantienen pendientes ante las condiciones del tiempo y el aumento en el aforo vehicular por ser un periodo vacacional.