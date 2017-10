Senado debe resolver destitución de del titular de la Fepade: Coparmex

MEXICALI, Baja California(GH)

Una crítica al Senado por la falta de pronunciamiento en la destitución del titular de la Fepade y dudas en permanencia en el TLCAN, fueron emitidas por Gustavo de Hoyos Walther.



El presidente nacional de Coparmex durante la inauguración del Foro Eleva, dijo que nadie puede asegurar la permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Destacó que el sector empresarial y gobierno mexicano tienen claras las "líneas rojas que no se pueden cruzar".



En las renegociaciones, explicó, han encontrado que de no encontrar consensos de ganar-ganar, es mejor dejar de tener un tratado mientras esté el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.



En temas nacionales, puntualizó que México atraviesa por un rezago en el Estado de Derecho en materia de inseguridad, corrupción e impunidad.



Detalló que se conjugaron la renuncia del procurador general de justicia, la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción y el cese del fiscal especializado en delitos electorales.



El llamado fue al Senado quienes explicó, no deben permitir que transcurran los diez días y tomar por facto la destitución del titular de la Fepade.