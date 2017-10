Disminuyen las deportaciones en BC: Rueda Gómez

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar del tenor antiinmigración con la entrada en vigor de la administración de Estados Unidos, en Baja California se redujeron las deportaciones este año en comparación con las del año anterior.



Estas deportaciones por Mexicali y Tijuana se han reducido en un 26% para este año, precisó el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez. En el 2016, se registraron en Baja California 69 mil repatriaciones.



Durante la presentación de la glosa ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría General de Gobierno aseguró la aplicación de los 20 millones de pesos asignados para este año al Fondo de Atención al Migrante en favor de 27 agrupaciones civiles que atienden a muchos de ellos.



Rueda Gómez hizo referencia a la diáspora haitiana registrada desde mayo de 2016, que derivó en la llegada y presencia de poco más de 20 mil migrantes, entre los cuales había algunos centroamericanos y sudamericanos.



De ellos, cerca de 15 mil lograron ser procesados en las garitas con Estados Unidos, comentó, mientras que cerca de 3 mil decidieron quedarse en Baja California.



Actualmente, unos 100 de ellos aún no han regularizado su estancia migratoria en el País, al contrario del resto. Más de 500 de ellos ya incluso se encuentran inscritos al IMSS y pudieron integrarse a la vida laboral en el Estado.



Cerca de 52 de los haitianos formalizaron su nacionalidad al contraer matrimonio o con el nacimiento de sus hijos en suelo mexicano.



El secretario general de Gobierno dijo que impulsarán mayores recursos para la atención a migrantes, a pesar del recorte que se pretende del presupuesto federal para este 2018 respecto al tema de migración y frontera.



INVIABLE AFILIAR A POLICÍAS



Los policías municipales no pueden ser afiliados a Issstecali como propone el dictamen impulsado por el diputado Marco Antonio Corona Bolaños que busca dotar de seguridad social a los agentes.



Así lo explicó Javier Meza López, director de Issstecali, quien afirmó que integrarlos provocaría desestabilización de las finanzas en la institución médica. “Sí se lo merecen, pero no es tan sencillo”, dijo.



Actualmente no es viable y agregó que deben buscar un esquema. “Quizá el diputado está pensando que debería ser así -por Issstecali- pero no es así, no es viable…”.