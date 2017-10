"Siempre estará en mi corazón" Abuela de Emma

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de la corta vida que tuvo, fueron un sinfín de recuerdos lo que Emma Sofía dejó a su abuela Jesús Irene, quien entre lágrimas narró que ella siempre se encontrará en su corazón.



“Si el señor se la llevó es porque ocupaba de un ángel, y espero que Dios me la cuide donde sea que esté, él me la prestó y se la llevó, espero que nos siga apoyando y bendiciendo”, manifestó.



Con voz cortada en momentos comentó que a dos días de los hechos ocurridos en Misión del Ángel, donde la pequeña fue encontrada sin vida, sigue sin entender qué fue lo que pasó.



“No alcanzamos a entender qué fue lo que pasó, no entiendo, ni ella (mamá de Emma) entiende por qué de esa violencia”, afirmó. Fue durante la tarde de ayer en velatorios se puso a disposición el cuerpo durante un par de horas en un féretro, para que familiares pudieran estar acompañándola.



Manifestó doña Irene que los momentos que actualmente se encuentran viviendo son de mucho dolor, siendo algo que debido al poco tiempo ha sido muy fuerte tanto para su hija y ella.



“A mi niña (Emma Sofía) ya no me la van a poder regresar, ella ya está con Dios”, comentó, además de que su hija continuará luchando por sus dos hijas y que lo ocurrido no la hundirá.



En cuanto al padrastro de la menor, indicó que era una persona que no utilizaba drogas, era buen muchacho y que se desempeñaba laborando en un trabajo como seguridad.



LA ATACAN EN REDES



Durante estos pasados días la madre de la menor víctima ha estado pasando por el coraje, debido a lo que se ha visto a través de las redes sociales, algo que también se encuentra hiriéndola a ella.



“Ya es mucho dolor el que tenemos, y además todo el mundo nos está odiando, tanto a mi hija como a mí, ya que me siento culpable por todo lo que está pasando, ella no entiende el por qué algo así sucedió”, señaló.



La gente solamente se encuentra metiendo ideas, dijo, y no quisiera que ella caiga en algo peor a como actualmente está. Fue durante el día de ayer cuando se preparó el cuerpo de Emma Sofía para ser llevado a Sinaloa.



LLEGA PADRE A MEXICALI

Durante la tarde del martes el padre de Emma Sofía arribó a Mexicali para llevarse a su hija Hilary a la fuerza hacia Sinaloa, lo cual provocó la alarma de los familiares.



La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que alrededor de las 20:00 horas Gildardo “N” arribo al lugar donde velaban a la menor. Fue en un momento que tomó a la menor a la fuerza, según una sustracción aparente, para luego retirarse del lugar a prisa.



Se inició una persecución logrando detener la unidad donde se encontraba esta persona con la menor, quien junto a su ex pareja sentimental fueron llevados a las oficinas del Ministerio Público.



Ahí por medio del acta de nacimiento se comprobó la relación entre la menor y su padre, por lo que se logró dar una solución al tema mediante un acuerdo, logrando dar la custodia al padre.