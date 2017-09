¿Te toca sacar tu cartilla militar?

MEXICALI, Baja California(GH)

Los jóvenes nacidos en 1999 tienen hasta el 13 de octubre para acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento y comenzar su trámite para obtener la cartilla militar, informó Ernesto Leyva Alcaraz.



El jefe del Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento indicó que este ejercicio comienza los primeros meses del año, cuando el joven próximo a cumplir los 18 años de edad acude a solicitar su cartilla no liberada.



Los jóvenes deben acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en Calle Calafia y Pioneros en el Centro Cívico, y presentar una serie de documentos.



Entre los requisitos está el acta de nacimiento, un certificado o constancia de estudios, cuatro fotografías para cartilla militar, comprobante de domicilio, CURP y una identificación oficial o credencial de estudiante.



Todos estos documentos deben ser presentados en original y copia, puntualizó, requisitos que sirven para dar forma al cuerpo de la cartilla militar.



En este 2017, la Clase 99 o todos los nacidos en 1999 deben acudir a realizar este trámite, para después dar paso al sorteo que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Los jóvenes tienen hasta el 13 de octubre para hacer este trámite, ya que esa fecha es la del cierre de registro, manifestó.



El sorteo se realizará en el Gimnasio de Mexicali el próximo 5 de noviembre, donde la Sedena meterá bolas negras y blancas en una tómbola para definir los 300 espacios que requieren.





REMISOS



Leyva Alcaraz dijo que los adolescentes o adultos que no han hecho su servicio militar, también pueden acudir a realizar la solicitud a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento. La única condición es que sean nacidos en Mexicali y que no hayan iniciado este procedimiento con anterioridad.



Los que lo hayan hecho, deben hacer el servicio militar de manera obligatoria, señaló. Mientras que los no nacidos en el Municipio, se les debe expedir una carta de No Registro de cartilla militar expedida por la Junta Municipal de su lugar de nacimiento.



Indicó que actualmente, se está apoyando a las personas no nacidas en Mexicali en tramitar esta carta, ya que se tiene contacto con las Juntas de todo el país para facilitar la realización del procedimiento



DATOS



- Anualmente, se expiden un promedio de 3 mil cartillas militares en Mexicali.



- Septiembre y octubre son los meses con el mayor número de solicitudes.



- En octubre de 2016, se tuvieron 926 solicitudes.



- Mensualmente, se tiene un promedio de 250 solicitudes de cartilla.