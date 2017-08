Busca Ayuntamiento terrenos para Unidad de Transferencia

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno Municipal ya se encuentra analizando las posibles opciones para reubicar la Unidad de Transferencia Xochimilco, afirmó el director de Administración Urbana, Sergio Montes Montoya.



El funcionario municipal dijo que la reubicación de la Unidad de Transferencia Xochimilco preocupa al Ayuntamiento y se está buscando la forma de darle solución



Este lugar se encuentra en un terreno de aproximadamente 3 hectáreas y media, mencionó, que por alrededor de 30 años ha tenido ese uso y se ha visto rebasado en su capacidad y condiciones de operación.



Dijo que se está compaginando este tema con el Proyecto de las 3 Lagunas, lo cual ha motivado al Gobierno Municipal a buscar opciones de relocalización.



Las alternativas de reubicación se encuentran primordialmente en terrenos localizados hacia la carretera a San Felipe y ya se tienen alrededor de 3 posibilidades.



Se están analizando las formas de adquirirlos, así como que sean compatibles los usos de suelo y tengan márgenes en su entorno para no afectar predios vecinos, explicó.



No solamente se trata de un lugar donde se deposite la basura y luego se traslade, se necesitan observar otras formulas como la recuperación de material reciclable y que se lleve la menor escala de basura al relleno sanitario.



Se está buscando un esquema innovador, de aprovechamiento y de mayor sustentabilidad, aseguró Montes Montoya.



Actualmente se está integrando un expediente en el cual se solicitarán recursos federales para que dentro de los proyectos de medio ambiente en la frontera, se incluya el referente a la unidad de transferencia.



Aún no se tiene un costo estimado del proyecto, mencionó, pero se solicitarán 500 mil pesos para hacer los estudios necesarios y saber lo que se necesitará aplicar al proyecto.