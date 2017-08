Señalan arquitectos peritos e ingenieros no ser consultados

MEXICALI, Baja California(GH)

Arquitectos, peritos e ingenieros solicitaron un derecho de audiencia al Congreso del Estado al ser mencionados pero nunca consultados en el proyecto de iniciativa para reformar el Código Urbano de Baja California.



Ramón Romero Araiza, presidente del Colegio de Arquitectos del Municipio de Mexicali precisó que la exposición de motivos de la iniciativa señala que fueron consultados en mesas técnicas de trabajo.



“Hubo algunas presentaciones del tema pero lejos de ser unas mesas de trabajo y técnicas, que se socialice, no estamos contra el código pero que se busque un consenso y acuerdo…”.



“Se nos informó que iba haber esa iniciativa y que habría mesas de trabajo pero habla de mesas de trabajo las cuales no ha habido, es diferente que te platiquen a sentarse a analizar el tema”, puntualizó.



La queja fue presentada por escrito con el aval del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Baja California de Ingenieros Civiles, el Colegio de Especialistas en Evaluación de Inmuebles de Mexicali.



La Asociación de Peritos Deslindadores de Mexicali, Colegio de Ingenieros Topógrafos de Mexicali, Consejo Ciudadano de Historia y Cultura de Mexicali, Asociación de Profesionales Inmobiliarios Mexicali y el ex director del Instituto de Investigación de Desarrollo Urbano de Mexicali.Ramón Romero Araiza, presidente del Colegio de Arquitectos del Municipio de Mexicali.