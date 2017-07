Jovenes buscan "segunda opción" en carreras de la UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

Para aquellos alumnos que no resultaron seleccionados en la reciente convocatoria para ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), hoy inició el proceso de inscripción para la 'Segunda Opción'.Está opción da la oportunidad a los aspirantes que no obtuvieron un lugar en su primera selección de carrera, de poder inscribirse en otra de las carreras que oferta la UABC.Es importante mencionar que no todas las carreras ofrecen espacios para 'Segunda Opción', por lo que es indispensable revisar en la página www.admisiones.uabc.mx para conocer las carreras disponibles.Ahí mismo se deberá realizar el trámite de inscripción hasta mañana jueves 27 de julio y será a partir del 1ro de agosto cuando se den a conocer los resultados de los seleccionados.