Muertes por calor superan las de 2016

MEXICALI, Baja California(GH)

Las muertes derivadas del calor del año 2017 han superado las del año pasado, duplicando la letalidad, siendo que apenas hemos avanzado un 70% de la temporada oficial de verano.



El jefe del departamento de epidemiología del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), reveló que la letalidad por padecimientos derivados del calor aumentó al doble en lo que va del verano 2017.



Néstor Hernández Milán comentó que en la temporada de verano, han fallecido ocho personas; siete por golpes de calor y un agotamiento por calor, de un total de 38 casos, es decir que hay una letalidad del 21%.



Mientras que en el año 2016, durante todo el verano sumó seis muertes de 63 casos, dando una letalidad de 9.5%, cifra que posicionó al Estado en el segundo lugar a nivel nacional de muertes derivadas del calor.



De los 38 casos de calor, hay 19 casos por golpes de calor, 18 casos por agotamiento por calor y una quemadura solar, reiteró que aún falta una parte importante para que acabe el verano.



“Por jurisdicción son 33 casos en la de Mexicali, tres en la Jurisdicción 2 y dos casos en la jurisdicción 4”, agregó el funcionario de la Secretaría de Salud.



Últimas muertes



Uno de los últimos casos fue un masculino de 54 años, falleció por un golpe de calor en la ciudad de Mexicali, quien presentó una intoxicación por estupefacientes, cuando la temperatura ambiental estaba en 42 grados centígrados.



El segundo se trató de un hombre de edad desconocida, quien estaba intoxicado por alcohol en la vía pública, quien falleció el 13 de julio del 2017 a una temperatura de 42 grados centígrados, explicó el experto en salud.



La tercera defunción fue el 14 de julio de 2017, de una mujer de 70 años de edad, quien se encontraba en su domicilio sin ventilación, ubicado en la colonia Baja California, a una temperatura de 42 grados centígrados.



Así sumaron las ocho muertes, de las cuales siete fueron por golpe de calor y una por agotamiento, el doctor pidió a los ciudadanos no exponerse al Sol de las 11:00 a las 15:00 horas, tomar abundante agua y suero de ser necesario.



Las muertes tienen como factor en común una temperatura superior a los 40 grados centígrados, enfatizó que el aumento de muertes se dio porque la población incrementó su exposición a la luz radiante, una situación que es 100% prevenible.



“El verano ha demostrado que tenemos las temperaturas más altas en todo el País, lo que puede afectar importantemente a la salud pública del Estado”, declaró el epidemiólogo.



“Del total de muertes es muy variable el perfil, uno de ellos era un excursionista, un turista, tres indigentes, han muerto en la Laguna Salada, San Felipe, Parque del Mariachi, en la colonia Baja California, todos de Mexicali”, declaró.



La temporada de calor cierra en la semana 40, durante el mes de octubre, al día de hoy nos encontramos en la semana 28, explicó Hernández.



“La atribución que le damos al aumento en los casos es la exposición a la luz radiante, los casos que hemos presentado han tenido un incremento al calor de manera excesiva, lo cual es 100% prevenible”, justificó.



Sintomatología



Los síntomas de los padecimientos de temperaturas extremas es; dolor de cabeza; agotamiento; saliva espesa; deshidratación; orina oscura o no orinar; piel seca y arrugada; mareos; ojos hundidos; confusión; alteraciones cardiacas.



Los expertos recomendaron tomar tres litros de agua al día, de exponerse mucho al Sol tomar un suero, de preferencia vida suero oral, utilizar ropa ligera de colores claros, usar sombrero, sombrilla y bloqueador en crema.



Además insistieron en no comer en comercios expuestos a la intemperie, ni tomar aguas de sabores, pues en muchos casos son focos de enfermedades intestinales, por la rápida descomposición de los alimentos.



“Es importante reiterar que se deben de evitar las bebidas alcohólicas, endulzadas y con cafeína, ya que aceleran el proceso de deshidratación, comentó que ante un cuadro sospechoso de padecimiento por calor hay que acudir al médico”, dijo Hernández.



Es la temporada más caliente



Hace doce días inició el periodo más caliente del año denominado canícula establecido por el Servicio Nacional Meteorológico (SNM), el cual consta de 40 días, por lo que es recomendable poner especial cuidado a la salud en este lapso.



La canícula comprende del 14 de julio al 24 de agosto, también es conocido como sequía intraestival o veranillo, detalla el SMN, quien advirtió de sus efectos en las temperaturas.



Este fenómeno tiene un impacto en toda la nación, sin embargo en la Península de Baja California no es tan obvio, debido a que no se percibe alguna alteración en las lluvias, ya que éstas suelen darse en invierno.



Según el SMN es un evento climático que consiste en una disminución de la cantidad de precipitación a la mitad de la temporada de lluvias, que ocurre en los meses cálidos de julio y agosto.