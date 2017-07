Necesario repensar objetivos en seguridad: CCSP

MEXICALI, Baja California(GH)

El incremento de los delitos de alto impacto en el Estado, aunado también a la delincuencia del fuero común, como los robos, duelen cada vez más a la ciudadanía, explicó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.



José Luis Hernández Niebla señaló que se deben de definir objetivos específicos bajo la situación actual, tanto en la problemática de los incidentes de alto impacto como los del fuero común.



Este lunes, LA CRÓNICA dio a conocer que, desde septiembre del año pasado, los delitos de alto impacto han rebasado las estimaciones hechas por el Gobierno Estatal en su Plan de Desarrollo 2014-2019, donde se establecen las estrategias de seguridad para reducir índices delictivos.



“En el Plan Estatal de Desarrollo no se entendía de una manera adecuada la inseguridad que se iba a presentar, los objetivos se plantearon sin entender a fondo la problemática (…) es un Plan de Desarrollo hecho hace casi 4 años”, explicó.



Hernández Niebla mencionó que en las juntas del Grupo de Coordinación han señalado que dentro de los números y objetivos de coordinación no se establece una disminución en los tableros de incidencia delictiva.



“Cada vez vemos que va a la alza y las encuestas de victimización, a la gente le duele más la inseguridad, la denuncia va a la baja, queremos que se establezcan objetivos específicos de reducción, que sean de 3, 6, 9 ó 12 meses, y si no se cumple, que se ajuste la estrategia”, comentó. “Ahí nos vamos a dar cuenta de que la coordinación está funcionando”.



El presidente del Consejo Ciudadano explicó que la incidencia delictiva va cambiando mes con mes, y que con frecuencia, los municipios con más alta tasa delictiva (por cada 100 mil habitantes) se disputan entre Mexicali y Tijuana.



Fortalecer coordinación



Respecto a las proyecciones rebasabas por el Estado en incidentes de alto impacto, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó que es también necesaria la participación de la sociedad.



“Hay una preocupación en materia de índices de seguridad en el Estado, por lo tanto el Gobierno ha estado trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y de manera frontal, junto con las policías”, expresó.



Entre las estrategias que se han adoptado desde la Cruzada por la Seguridad, dijo, se encuentran la proximidad policiaca, a través de casetas móviles de policía, en las zonas con más índices delictivos y con crecimiento de la incidencia.



Este martes, en Tijuana, el Grupo de Coordinación analizó las estrategias de seguridad y coordinación en cuanto a la detención de objetivos prioritarios en el Estado.



Entre los temas torales de la reunión se revisó el análisis de las zonas con mayor incidencia delictiva, los avances en depuración policial y seguimiento de elementos removidos, sistemas tecnológicos de información, tiempos de respuesta del 911 y atención de denuncias al 089, así como trabajos conjuntos de prevención social del delito.