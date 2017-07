Desconoce Simutra la identidad de choferes

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Municipal de Transporte (Simutra) desconoce quiénes son las personas que operan las unidades de taxi en Mexicali y es necesario reformar la normatividad, expuso Ricardo Aguilera Raygoza.



El secretario general de la Liga de Choferes de Mexicali dijo que ha mantenido reuniones con el titular del Simutra, Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez, porque la dependencia no conoce quiénes son los conductores de taxis.



Dijo que las empresas afiliadas a la Liga de Choferes, antes de que ingrese un conductor, solicitan la licencia de manejo tipo “D”, una carta de no antecedentes penales, un examen antidoping y comprobantes de domicilio.



Con esta información se genera un expediente interno para saber que la persona se encuentra en regla, afirmó, pero esto sólo lo conoce el empresario.



Explicó que anteriormente los operadores sustitutos tenían que solicitar una anuencia a los permisionarios y llevarla ante la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado, la cual le permitía subirse a una unidad.



Dicha anuencia debía permanecer dentro del vehículo junto con los demás documentos, agregó.



Con esto, se evitaba que los choferes se subieran a distintos vehículos, ya que esta práctica ha generado problemas porque los conductores no tienen estabilidad en una unidad de servicio público y deriva en una mayor rotación.



“Para un chofer es lo más fácil del mundo subirse a un taxi, hay 18 empresas de radio taxis, más cerca de 20 de ruta y 15 de sitio convencionales”, expresó.



Recordó que no existe una relación obrero-patronal entre los conductores y las empresas, ya que solamente se da una unidad en arrendamiento y el chofer autodetermina sus horarios y rutas.



Debe adecuarse reglamento



Aguilera Raygoza manifestó que Simutra debería de hacer una adecuación al Reglamento, porque la falta de un marco normativo genera este tipo de situaciones y no existe un control sobre los conductores.



Debe de existir una identificación dentro de la unidad, para que el usuario sepa quién es la persona que le presta un servicio.



Señaló que existe un proyecto piloto para implementar un tarjetón que contenga los datos generales del operador del taxi, así como el número económico.



Si llegase a ocurrir algún incidente, esto facilitaría las acciones tanto del Sistema como de la Policía Municipal, agregó.



Lo ideal es que existiera un registro de los conductores en el Simutra y que entreguen una anuencia de parte del permisionario de taxi para operar.



El proyecto sería que esas anuencias fueran por 30, 60 ó 90 días, porque solamente con este tipo de acciones se podía fomentar responsabilidad en los operadores y se evitarían las rotaciones de empresas.