Tiene inglés 80% de cobertura en educación básica

MEXICALI, Baja California(GH)

Actualmente en Baja California hay una cobertura del 80% en cuánto al idioma inglés en Educación Básica, dijo el secretario de Educación y Bienestar Social del Estado (SEBS), Miguel Ángel Mendoza.



En el caso del nivel de Secundaria la cobertura es del 100% por ser maestros de asignatura.



Un factor que influye para no cumplir con el resto del porcentaje es el recorte presupuestal que se generó en el Programa Nacional de Inglés en este 2017 por parte de la Federación.



Lo anterior lo indicó el subsecretario de Educación Básica en el Estado, Leopoldo Guerrero Díaz.



Agregó que una de las estrategias implementadas por la SEBS en Baja California es la implementación del programa ‘Inglés Conversacional’, el cual ha permitido ampliar el proceso del aprendizaje de inglés en los menores.



“Sí traemos problemas en cuestión de recursos porque traemos recortes muy importantes.



“Pero este esquema de inglés conversacional nos está permitiendo aún sin ningún gasto extra, poder cumplir con el servicio y con las metas.



“Porque involucra no solamente al maestro de inglés sino a muchos maestros que aún no dando la materia de inglés hablan el idioma… y de eso se trata el programa donde participan todos, donde se genera un ambiente con el inglés”, comentó Guerrero Díaz.



Explicó que esta estrategia contempla pasar de tener una o dos horas en una semana de inglés, hasta dar más de cinco horas en una semana.



La última parte con la Estrategia Nacional de Inglés es que autorizaron 1 mil plazas en todo el país.



“Estamos a través del Servicio Profesional Docente tratando de poder cubrir… por definirnos cuántas van a ser las plazas que nos van autorizar para hacer la convocatoria y poder completar una mayor cobertura”, comentó el titular de la Secretaría de Educación en el Estado.