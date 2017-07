Trabajan en puntos para alza a burócratas

MEXICALI, Baja California(GH)

El aumento salarial a los burócratas municipales se dará de acuerdo a los recursos que se puedan ahorrar con un paquete de jubilaciones próximo a entregarse, afirmó el oficial mayor Óscar Ortega Vélez.



El funcionario municipal comentó que el alza salarial a los empleados sindicalizados se relacionaba con la negociación para buscar recursos dentro de las posibilidades financieras del Ayuntamiento y donde pudiera colaborar el mismo Sindicato.



Dijo que llegaron a acuerdos para buscar estos recursos, donde una de las vías más posibles a corto plazo era el sacar un paquete de jubilaciones de aproximadamente 250 personas.



Esto ayudaba al Sindicato al quitarles presión de la gente que busca jubilarse y al Ayuntamiento le da un respiro financiero, siempre y cuando estas plazas no se ocuparan de manera temporal.



“Es uno de los acuerdos previos a los que hemos llegado, que esas plazas no se ocupen y que nos den ese respiro”, expresó.



Con esto se verán en posibilidades de presentar una propuesta de aumento salarial, afirmó, por ello se encuentran trabajando con el Issstecali y cotejando los listados de jubilados.



Aceptó que en el cotejo hubo diferencias con el Sindicato, las cuales quedarán solventadas esta semana.



Es un proceso que no es sencillo pero que se lleva de la mano con el Sindicato, agregó Ortega Vélez.



Reiteró que se está trabajando específicamente en el paquete de jubilaciones y una vez conciliado, habrá una corrida financiera que arrojará los ahorros que se tendrán.



Los ahorros no se producirían este año, explicó, sino a partir del siguiente.



La idea es proyectar cuándo y cómo están las posibilidades de hacer una propuesta al Sindicato, así como la forma de manejarse en el tiempo.



Esta propuesta deberá ser emitida en los próximos días, porque dependía de la conciliación con Issstecali y ya está prácticamente terminada, indicó.