Hay avance, pero aún falta más equidad

TIJUANA, Baja California(GH)

La participación de las mujeres en la vida política y en estas elecciones, fueron temas abordados durante el foro: “Mujeres, su visión del proceso electoral”, organizado por Grupo Healy.



Lucy Ocaña, analista política; Priscila Flores, académica de la Ibero en la Maestría de Gestión y Políticas Públicas; Liliana Castellanos, directora de Mujer PYME; y Michelle Guerrero, directora del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, acudieron a las instalaciones de esta Casa Editorial para compartir su visión.



Paridad de género en las candidaturas

Lucy Ocaña: Hemos avanzado muchísimo de los últimos 30, 40 años, y más, obviamente de los 50 que se otorgó el voto a la mujer, estamos en atención a una ley que se firmó tenemos el 50% de las candidaturas, sin embargo, hay algunas que todavía no se alcanzan a tocar, ni a respetar, como serían presidencias municipales o gubernaturas. Sigue habiendo violencia política porque en muchos de los casos los distritos o las zonas más difíciles de ganar para los partidos les son dadas a las mujeres.



Priscila Flores: Hablar de la paridad de género en la participación política en Baja California es muy importante porque mientras ganemos mayores espacios públicos, estaremos hablando que hay una democracia representativa, no lo digo yo, lo dice Sartori, para que haya una verdadera democracia, una democracia representativa, se necesita que el papel de la mujer sea fundamental e importante. En esta contienda de 2018 para senadoras y diputados federales, podemos ver que sí hay un margen de participación importante de la mujer, me llama la atención sobre todo el Distrito 6 donde hay cuatro mujeres conteniendo.



Liliana Castellanos: Vamos avanzando bastante en este término de paridad, antes hablábamos de una cuota de género donde el argumento que tenían muchos de los partidos era que no había mujeres preparadas, muchos por cumplir con esa cuota metían a su hermana, a su esposa, o familiares, por un requisito, ahora ya hablamos de realmente una paridad, que ya tenemos más mujeres preparadas, ya hay bastantes mujeres que están participando en el sector político y realmente esta paridad nos ayuda para que los partidos se pongan las pilas.



Michelle Guerrero: Vemos muchísimas mujeres participando, muchas mujeres mucho más preparadas, y me llama mucho la atención las voces de las campañas muchas son mujeres, pero no nada más el hecho de que sean mujeres, sino que además ya no solamente su participación es para representar a las mujeres, porque muchas veces ocupaban a las mujeres para representar a las mujeres como si solamente fueran a gobernar para mujeres. Ahora muchísimo más preparadas, participan en campos en donde en otras ocasiones no participaban como es seguridad, hacienda, desarrollo social.



Las propuestas enfocadas a mujeres

LO: Si todas las mujeres jaláramos hacia el mismo lado, empoderamos a las que tiene la vocación, la capacidad, y quieren ejercer el poder público, para que sean ellas las que impulsen las políticas para las mujeres. Señoras, los hombres ya nos ven como competencia, por lo tanto no van a ceder los espacios, las mujeres tenemos que ir por ellos, las políticas a favor de las mujeres no las van a diseñar los caballeros, las tenemos que hacer nosotras.



PF: No hay propuestas interesantes que hablen de cómo la mujer va a tener una mayor equidad de género, algo que es preocupante en Baja California es que hay una violencia institucional, pero también hay una violencia social y no veo ninguna propuesta que hable y determine sobre qué se va hacer en ese sentido: mujeres desaparecidas, trata de blancas.



LC: Coincido que no hay propuestas reales o algo que marque la diferencia, todos traen la parte de seguridad, de violencia a la mujer, que por supuesto muy necesario, pero necesitamos algo mucho más contundente para lo que es nuestra realidad. Alguno de los candidatos vi que trae la propuesta de igualdad de salarios que también es otro tema, si hablamos de igualdad, que en el sector empresarial no es lo mismo lo gana una mujer y un hombre en el mismo puesto.



MG: Analizando algunas de las propuestas, de las candidatas sobre todo, he visto algunas que son o muy ambiguas o inviables, sin decir nombres, voy a mencionar algunas, por ejemplo, que todas las mujeres amas de casa estén afiliadas al seguro o que tengan una prevención social, eso ya está, está el seguro popular y todas las mujeres pueden tener acceso a él, sin embargo, lo hacen para atraer la atención y voto, y ahí es donde ya no estoy de acuerdo.



Las campañas de candidatas, ¿incentivan que más mujeres voten?

LO: La participación activa de las mujeres es algo que nos está uniendo, estas elecciones van a ser un antes y un después, hay que tomar mucha conciencia de qué queremos, no es fácil porque no todo mundo se pone a analizar y realmente escucha los mensajes y ve lo que es viable y no es viable, generalmente estamos esperando que nos digan que nuestros sueños totalmente se van hacer realidad.



PF: Lo interesante es que en estas próximas elecciones la participación femenina sea preponderante porque eso nos va a demostrar, por una parte, el nivel de empoderamiento político que tiene la mujer porque la participación política de la mujer no nada más se da en el ejercicio de ser candidata, sino se da obviamente en que también va y vota, es la parte más visible de la participación ciudadana.



LC: En el registro electoral la mayoría son mujeres, desde ahí ya nos dice mucho, en el 2012 tuvimos 66% de participación en la parte electoral, somos un factor importantísimo, es determinante la participación que vamos a tener en estas elecciones...la única candidata que tuvimos a la Presidencia, el mensaje estuvo para mi manera de ver un poco feminista, debe de ser de sumar, no de excluir.



MG: Tenemos que ser esa diferencia, si queremos llegar a estos espacio y queremos lograr mayor participación, debemos conseguir marcar la diferencia en estas elecciones, si el país por estadística hay más mujeres que hombres, no lo veamos por el lado feminista, el empoderamiento de la mujer no es hacer a un lado a los hombres, sino es participar más en actividades en las que anteriormente la mujer no participaba.