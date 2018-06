Pesca furtiva vulnera a diversas especies de Baja California

MEXICALI, Baja California(GH)

Un déficit de inspectores da paso libre a la pesca furtiva que vulnera a las diversas especies de los mares que circundan a Baja California. Matías Arjona Rydalch, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California (Sepesca), comentó que trabajan en erradicar la pesca furtiva o ilegal presente en Baja California.



“Definitivamente tenemos un gran déficit con los inspectores, sobre todo federales, Baja California cuenta con 1 mil 555 kilómetros de litoral, actualmente sólo tenemos nueve inspectores federales funcionando, más cinco inspectores de Sepesca”, precisó.



Hay catorce inspectores para todo el Estado, a quienes consideró pocos para que se pueda realizar una inspección y vigilancia contundente y efectiva; lo ideal serían alrededor de 25 inspectores, los cuales han sido gestionados con la Conapesca.



PESCA DEPORTIVA



“Que quede muy claro que la Sepesca trabaja fuerte para la pesca deportiva siendo una actividad importante para las comunidades fuera de la cabecera”, declaró el secretario Arjona.



La pesca deportiva en el Estado se ha fortalecido importantemente durante esta administración, creando varios programas y eventos para impulsarla en México y el extranjero, comentó el titular de Sepesca.



El torneo más promocionado por el Gobierno “Pesca a la baja”, es un campeonato internacional impulsado desde el 2014, su origen fue en la administración anterior y es impulsado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



El año con más inscripciones en el histórico, fue de 360 participantes, el año pasado reveló que acudieron 800 participantes, este año la meta es de 1 mil, la primera edición fue en San Luis Gonzaga con 185 participantes, rompiendo su propio récord.



Con la afición motivada por los premios e inversión al evento, esperan sobrepasar los mil participantes, atrayendo turismo a las comunidades alejadas, como Bahía de los Ángeles, San Quintín y San Luis Gonzaga.



PERMISOS AUMENTAN SEIS VECES



El récord de permisos en Baja California era de 4 mil, luego de la promoción en California, Long Beach, San Diego, alcanzaron la venta de 22 mil 300 permisos el año pasado. “Es casi seis veces más permisos, el turismo extranjero y regional está muy prendido con el campeonato Pesca a la Baja”, comentó.



Aseguró que todos los límites de captura están en la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable, Baja California es el único Estado que tiene su ley estatal, todos los torneos están basados en ella. Las capturas están definidas por especie, pueden ser desde dos, tres o cinco, e informó que los torneos son muy estrictos en la inspección y vigilancia, no pueden capturar más de lo que marca la ley.



PESCA DEPORTIVA DE TOTOABA



Las autoridades de Baja California buscan una desregularización de la totoaba para que se aproveche únicamente para la pesca deportiva, lo están analizando con Semarnat y Conapesca.



“Vamos muy avanzados, los tiempos se han alargado, pero aparentemente la biomasa de la totoaba está normal, hay suficiente para poder aprovecharla en un programa especial para la pesca deportiva”, detalló.



Se han hecho estudios científicos de la Semarnat, que se realizan para todas las especies, la biomasa dio positiva, para pesca deportiva o comercial, pero se busca únicamente para deportiva.



Informó que no se tiene el estudio a la mano, pero leyó las conclusiones donde tienen los parámetros de medición, que detallan a la población como sana.



Añadió que realizan operativos todos los días, enfocados al tema del golfo por la pesca ilegal de la totoaba y no se dejan de lado los campos pesqueros del Océano Pacífico.



NO ES LA PANACEA



El problema es que en Baja California, desde hace dos sexenios han tratado de impulsar la pesca deportiva, sin la suficiente vigilancia y sacrificando la pesca comercial, aportó la bióloga Martha Román. “El problema no es expedir los permisos, sino vigilar que se cumpla la norma cuando se tiene un permiso de pesca deportiva, ya que no se revisa cuantos ejemplares capturan en pesca deportiva, o no filetear a bordo”, aseveró la bióloga.



En Baja California e igual que Sonora se tiene el problema de la suspensión de la pesca, por la cuestión de la vaquita marina, esto se empareja con el boom del “2012” de la pesca ilegal de totoaba. “Se viene una pesca ilegal de totoaba tremenda, se han armado estrategias por el Gobierno federal pero no han sido efectivas al 100%, ni para recuperar a la vaquita, ni para detener la pesca ilegal de totoaba”, criticó.



Los operativos van más encaminados a decomisar redes, capturas, tráfico en carretera de buche, pero es muy poca la estrategia para que los pescaderos no entren al mar a realizar el delito. “Es un problema, no sabemos qué va a pasar con el cambio de autoridades federales y no sabemos si la estrategia va a continuar, o qué giro irá a dar la estrategia, en caso de que el nuevo gobierno ponga manos en el asunto”, aseveró.



No han sido públicos los resultados del estudio de la población de la totoaba, dijo que extraoficialmente se dice que la población de totoaba está recuperada y con posibilidad de ser aprovechada. Enfatizó que la pesca deportiva no es la mejor manera de aprovecharla como mucha gente lo maneja, tanto políticos como prestadores de servicio de la pesca deportiva.



“El problema es que no se acata la norma oficial, hay muchos ejemplos de sobreexplotación y mal manejo de especies en este tipo de pesca”, informó. “No es la solución la pesca deportiva, tendría que hacerse la observación de la ley con bastante cuidado, inclusive hacerse una pesca comercial, el beneficio de esta pesca debiera ser para todas las comunidades del Alto Golfo, incluyendo Baja California y Sonora”, comentó.



“De la pesca comercial depende la comunidad del Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco, sería desigual que sólo se permita en Baja California”, concluyó Martha Román.



EN DATOS



1555 Kms. tiene baja california de litoral en golfo de california y océano pacífico.



14 inspectores de pesca federales y estatales para vigilar los mares.