Comparte su hogar con 72 perros: "Fue algo que no se planeó"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 72 perros, entre cachorros y adultos, han sido adoptados por Dámaris Acosta Ruiz quien vive en el Molino de Camou, debido a que la gran mayoría estaba en situación de calle.



La mujer, de 49 años, señaló que fue en el 2014 cuando inició a ayudar a animales de la calle; sin embargo, no imaginó que en algún momento tendría más de 70 canes en su hogar.



"Es algo que nunca pensé hacer, yo los miraba en la calle y decía ‘pobrecito, está en la calle en pleno Sol’, y así fue, fue algo que no se planeó y cuando menos pensé pues ya estaba llena de perros", comentó.



Pero, al tener una gran cantidad de mascotas, en un principio le fue difícil costear la alimentación de varios canes, así como de cuatro gatos, debido a que todo el sueldo que gana ella y su marido se iba en alimento para sus amigos de cuatro patas.



"La gente me ha estado ayudando mucho, hasta de Estados Unidos, personas de California, Colorado, de muchas partes se han comunicado conmigo para ofrecerme ayuda", dijo.



RECIBE APOYO



Gracias a la bondad de las personas, Dámaris recibe donaciones en especie de croquetas y otro tipo de alimentos, así como también ayuda económica por medio de depósitos bancarios, para de esa forma comprar alimento.



Agregó que además una veterinaria ha estado al pendiente de la salud de los perros, ya que al menos una vez al mes se les brinda atención; pero debido a problemas de deshidratación con algunas mascotas, tiene una deuda de cuatro mil 800 pesos.



"Poco a poco he podido pagarlo, lo bueno que son muy accesibles y me dan oportunidad de pagar a como pueda; pero es que habían estado enfermitos varios perros, entre ellos los cachorritos y vino la doctora a atenderlos", relató.



En ocasiones, Dámaris realiza trabajos de costura, además de ayudar a su esposo con el negocio de reparación de coolers, pero dicho ingreso no alcanza para todas las necesidades, y es con la ayuda de las personas ha logrado salir adelante.



En una extensión de mil 500 metros cuadrados es donde vive la pareja con las mascotas, pero debido a las condiciones de calor extremo que hay en la región, sólo las razas más pequeñas pueden estar dentro de la vivienda, la cual consta de cocina y un cuarto.



"Se me deshidrataron muchos, pero la mayoría se lograron salvar, se me murieron unos cachorritos y otros más grandes que ya tenían las vacunas sí aguantaron el medicamento y sí se lograron salvar", dijo.



TEJABÁN



A Dámaris le gustaría en un futuro colocar un tejaban amplio, pero debido a la falta de recursos económicos no le es posible.



Algunos perros se encontraban debajo de las mesas, muebles de la cocina, de los colchones, sobre la cama, otros en algún rincón acostados, mientras que otra parte deambulaba de la cocina al cuarto.



Comentó que no considera su casa como un hogar temporal, pues ella busca mantener a sus perros y gatos lo más sanos posible, es por ello que no busca darlos en adopción.



Para la rescatista, es importante que más personas ayuden a que haya menos perros y otros animales en las calles por lo que exhortó a las personas a recoger algún animalito que lo necesite.