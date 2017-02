¡HOY! Teatro Infantil en "La Puerta"

MEXICALI, Baja California(GH)

El domingo se hizo para disfrutarlo en familia y una forma de aprovecharlo es acudiendo a conocer nuevas propuestas culturales.Como una opción de teatro, La Puerta Galería y Artes escénicas presenta hoy la historia reflexiva y cómica "PUN, historias asquerosas para niños y niñas que se echan vientos".Con un espectáculo teatral para todas las edades y divertido para cualquier criterio, la historia de la autoría de Jaime Chabaud y dirigida por Terezina Vital, sacará carcajadas a los asistentes.El nuevo espacio cultural se encuentra por avenida Obregón en la planta alta del #1025 entre calles B y C.¿Por qué se nos prohíben tantas cosas cuando somos niños?¡Tal vez si de adultos viéramos las cosas como las flatulencias! Igual y darían tanta risa como como a los niños.Un padre educa a su hijo, como cree que es mejor educarle, muchas veces como lo educaron a él, en ocasiones todo lo contrario... pero a veces no hay tiempo ni para pensar en eso.Y es por esto que Francisco (Pacho), su hermana mayor, hermano menor, abuelo, papá, mamá, mejor amigo, niña que le gusta y la que le gusta a su mejor amigo enseñan al público que la mejor manera de contar una buena historia es cuando se cuenta de la manera más sincera.Así siendo como uno es! Sin mentir, sin mentirnos, para no tener miedo entonces ni de un grito, ni de un regaño. Reír, todos sabemos y hay cosas que a todos nos hacen reír, a niños y adultos por igual.¡PUN!Evento: obra de teatro "PUN, historias asquerosas para niños y niñas que se echan vientos".Fecha: hoy domingo 26 a las 14:00 horasLa Puerta, Galería y Artes EscénicasCon una agenda mensual, este centro independiente lanza su propuesta que comprende de funciones de teatro para adultos y niños, danza y galería.Dirección: Alvaro Obregón #1025 entre B y C Colonia Primera SecciónPara más información consultar página de Facebook oficial.