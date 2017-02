Reintenta su libertad peligrosa homicida

MEXICALI, Baja California(GH)

El hombre que en 2010, siendo adolescente, asesinó a su padre y a su novia, podría quedar en libertad el próximo miércoles, en una nueva audiencia en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes.



Ya dos veces antes le fue negada la libertad, una porque se consideró que no estaba apto mentalmente aún, y la segunda porque no le concedieron el beneficio de la nueva Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes.



Informes oficiales indican que el miércoles a las 10:00 horas, el asesino sentenciado, de 23 años, tendrá una audiencia que será presidida por el juez Especializado en Justicia para Adolescentes, Álvaro Castilla Gracia.



La audiencia, solicitada por la defensa del sujeto que asesinó a la joven Andrea Berrelleza Meraz, de 15 años, y a su propio padre, pretende demostrar que mentalmente es apto para estar libre.



El doble homicida fue sentenciado a pasar 9 años en internamiento, por lo que al haber cumplido el 75% de la pena, busca el beneficio de la libertad anticipada.



La defensa solicitó unos exámenes periciales del estado siquiátrico del homicida, que darán a conocer en la audiencia.



La siquiatra que realizó los exámenes al acusado y sentenciado participará en la audiencia, donde deberá dar a conocer los resultados que establecen la salud mental del homicida.



En caso de que la médico perito determine que el doble asesino está apto para mentalmente, es posible que el Juez tenga que determinar su libertad.



NUEVO INTENTO



En julio de 2015 la defensa del asesino solicitó la sustitución de la pena de internamiento, pero la libertad le fue negada porque su estado mental era inadecuado.



Posteriormente, en septiembre del año pasado, la defensa buscó que se aplicara al sentenciado el beneficio de la nueva Ley de Justicia Integral para Adolescentes, donde la pena máxima establecida para cualquier delito es de cinco años de internamiento.



En esa ocasión la Juez Ana María Elías González Rosas también le negó losbeneficios.



ATEMORIZADOS



Cansada de siete años de audiencias, Adriana pidió que no le citaran más, pero este 2017 le trajo una terrible noticia, el asesino de su hija, está a un paso de salir de su prisión, lo cual será evaluado el miércoles 1 de marzo a las 8:00 horas.



Meraz explicó que la defensa contrató a otra psiquiatra para que le hiciera los estudios, ya que la pasada nunca consintió su libertad por el diagnóstico negativo que obtenía Robinson en cada estudio mental.



Además consiguieron nueve testigos que lo conocieron en la preparatoria, la defensa abogará en esta ocasión que ya está tomado el medicamento y que reflejó un mejor diagnóstico, adelantó la madre de Andrea.



Para calmar su angustia autoridades le han comentado que ahora el Demok va a la iglesia y que se porta bien, sin embargo eso jamás sanará el dolor de perder una hija y la angustia de ser agraviada de nuevo.



“Estoy aterrada, preocupada porque va a salir un psicópata, pienso en mi familia, en las madres, en nuestra sociedad, como es posible que esa ley de tantos beneficios, quiero una respuesta ¿quién me va a proteger a mí y a mi familia?”,aseveró.



Finalmente hizo un exhorto al Estado, a tomar las acciones pertinentes con el fin de que en caso de que salga se le dé vigilancia al multihomicida y seguridad a ella y su familia, la audiencia será este miércoles a las 8:00 horas en el Juzgado para Adolescentes.