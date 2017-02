Peligra la curvina de Cucapás

MEXICALI, Baja California(GH)

Más de 100 toneladas de curvina capturadas por la etnia Cucapá corren el riesgo de perderse debido a que se les está solicitando un permiso de impacto ambiental para su distribución, informó Hilda Hurtado Valenzuela.



La presidenta de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá comentó que el pasado miércoles 22 de febrero comenzaron a pescar al iniciar la primera marea del año.



Señaló que este año tuvieron apoyo del Gobierno Estatal, particularmente de la Secretaría de Pesca, que estuvo al pendiente del camino que une El Indiviso con El Zanjón, lugar donde zarpan las embarcaciones para la pesca.



Indicó que hubo un poco de retraso en la construcción del camino derivado de que los pescadores entraron a pescar e interrumpieron las labores.



Por ello, dio el aviso desde el viernes a toda la comunidad de la Sociedad Cooperativa que representa para que dejara de pescar y permitir la conclusión de la obra.



No obstante, el problema vino en esta ocasión de parte del Gobierno Federal ya que al momento de solicitar la documentación para mover el pescado, se les indicó que no se les daría.



Fue Óscar Baylón Grecco, subdelegado de Conapesca en Baja California, quien le explicó que esto se debía a que necesitaban un manifiesto de impacto ambiental.



Hurtado Valenzuela manifestó que esto no se les había informado en anteriores reuniones.



Actualmente se tienen más de 100 toneladas de curvina cargadas en camiones y que corren el riesgo de perderse por esta situación.



“Nosotros tenemos 16 días al año donde pescamos, jamás nos habían dicho nada de eso”, explicó Hurtado Valenzuela.



Comentó que un manifiesto de impacto ambiental puede tardar hasta 60 días y amerita un pago, donde lo más preocupante es que la temporada de pesca ya esta iniciada.



“¿Por qué esperar a que entráramos a pescar para que nos vengan a decir esto?”, cuestionó la líder cucapá.



Agregó que pudieron vender el pescado en un buen precio pero con esto no se podrá, ya que el pescado perderá calidad y de venderse, será en un bajo precio.



Mencionó que son varios años de hostigamiento de parte del Gobierno hacia los pescadores cucapá y con este tipo de acciones se confirma el hecho.



Hasta el momento, no ha habido otro acercamiento con parte de la gente de Conapesca para llegar a un arreglo.



Para este año, se tenía previstas 5 mareas para salir a pescar, lo que se traduce en un buen año para la etnia ya que no es común que esto ocurra.