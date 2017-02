Dan pase libre manifestantes en el Bosque

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a los costos que consideran no son accesibles para ciudadanos, manifestantes acudieron la mañana de ayer al Bosque y Zoológico de la ciudad a dar pase libre a visitantes que arribaran a las instalaciones.



Cerca de las 09:00 horas, miembros de Resistencia Civil Baja California y Mexicali Resiste arribaron al lugar con cartulinas para hacer de conocimiento al público en general sobre el “Pase Libre”



Jesús Javier Wong Hernández vocero del grupo, indicó que lo que se busca es defender el Artículo Cuarto de la Constitución Política en donde indica que toda familia tiene derecho al sano esparcimiento.



“Esto el Estado debe de garantizar tal hecho y para ello no debe de cobrar tan altos costos de entradas en estas instalaciones que son del pueblo y no sólo de unas personas”, expresó.



Durante la mañana cientos de personas arribaron a las instalaciones de la paramunicipal, llegando inclusive gente del Valle de Mexicali y algunas pocas de San Luis Río Colorado, Sonora.



En la entrada del mismo parque los manifestantes se encontraban dando algunos volantes a la gente, donde se hacía invitación para la marcha que se tiene planeada realizar hoy.



Sin previo aviso se cerraron diversas atracciones como es el aviario, herpetario, la granjita y toda actividad de costo en el interior, acciones que causaron desconcierto entre manifestantes y los visitantes.



Manifestantes buscaron alguna explicación sobre lo que se encontraba pasando, y que se les informara del porqué no se encontraban abiertas las atracciones.



A pesar de esto los grupos continuarán realizando estos actos en diversas partes, siendo en esta la segunda ocasión que se da el pase sin pago a los ciudadanos, siendo en Juventud 2000 donde se originó esto.



Indicaron que seguirán con esta clase de apoyos hacia la ciudadanía, ya que buscan que la gente misma esté contenta y feliz, así como tener acceso a un sano esparcimiento en esta clase de lugares.