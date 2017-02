Exigen a dirigente del SNTE acelere proceso de jubilaciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Una de las principales exigencias que actualmente recibe la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es la aceleración de liberación de jubilaciones.



Hace días un grupo de docentes acudieron a las instalaciones sindicales con el fin de solicitar a su dirigente, María Luisa Gutiérrez Santoyo, que intervenga con más eficacia para darles solución a los más de 3 mil jubilados que permanecen en lista de espera.



Ante esto, la Secretaría General de la Sección 37, Gutiérrez Santoyo, expresó que las acciones no cesan.



Incluso, indicó que en reuniones recientes con la junta directiva del Issstecali firmaron un nuevo paquete de jubilaciones.



“Si bien es cierto son paquetes pequeños, pero lo que no queremos es que se detenga este proceso, obviamente es hasta que encontremos una solución de fondo y esa se ha estado buscando permanentemente”, refirió la dirigente seccional.



“Es difícil, entendemos la desesperación… Es viable que quieran saber qué está pasando”, agregó.



Actualmente en Baja California hay alrededor de 2 mil 500 maestros liberados, mientras que ya han sido jubilados 600 docentes.



“Son más el número de compañeros que este año están cumpliendo con su aportación a pensiones y jubilaciones, y que cumplen los 30 años de servicios aportando a Issstecali”.



“Y a partir de este año, el grupo que llegará anualmente será menor, porque estos cinco años era cuando se instituyeron las secundarias por cooperación y casi alrededor de 1 mil compañeros por año estarían cumpliendo sus 30 años de servicio y esto agravó el problema”, explicó la dirigente.



También precisó que la única opción viable sería un endeudamiento, toda vez que considera que la federación no sea quien aporte todo el recurso que se requiere para hacer frente al problema.



“Estamos hablando de la necesidad de 1 mil 500 millones de pesos anuales para la nomina de Issstecali y una cantidad similar para hacerle frente al pago de los finiquitos”.



“Por lo tanto, nosotros como organización sindical decimos hemos estado aportando bajo un sistema de pensiones que fue el que nos ofertaron cuando iniciamos nuestro trabajo”.



“Participamos diciendo sí a una reforma porque entendemos que lo que requerimos es una viabilidad del instituto pero para nosotros que somos la dirigencia y que tenemos la obligación de dar una respuesta tenemos que cuidar esos tres aspectos, la viabilidad del instituto es la más importante”, finalizó Gutiérrez Santoyo.