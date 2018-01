Ponen ultimátum pescadores del Golfo

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la falta de compensación y la prohibición para salir a pescar aún vigente, los pescadores del Golfo de Santa Clara han manifestado que, de no resolverse la situación en días próximos, saldrán a pescar para alimentar a sus familias.







Carlos Alberto Tirado Pineda dijo que el programa de compensación económica del Gobierno Federal feneció el último día de 2017, y que a la fecha llevan 26 días sin ingresos varias familias de pescadores.







El representante de la Federación Regional de Pescadores de la Reserva de la Biósfera señaló que se han solicitado reuniones con delegados federales para ver el nuevo arte de pesca a utilizar, sin embargo, no han sido atendidos.







Este viernes por la mañana, decenas de golfeños se apersonaron en el mirador del Golfo de Santa Clara, donde fueron atendidos por regidores y un diputado federal de Sonora.







Tirado Pineda dijo que el último acercamiento con autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fue para integrar un padrón de pescadores y de cadena productiva, el cual quedó ya terminado.







Son cerca de 2 mil 500 pescadores y trabajadores de esta rama los que se quedaron sin compensación y sin permiso para pescar, debido a las restricciones de salir al mar por el decreto que protege la zona de conservación de la Vaquita Marina.







“Ocupamos una respuesta, hay muchas familias aquí que ya no tienen dinero, en las escuela también hay crisis, si no nos solucionan, tendremos que salir al mar a pescar”, comentó el representante pesquero.







En esta manifestación estuvo el diputado federal Everardo López, quien se comprometió a interceder por ellos en el Congreso de la Unión para trabajar en una manera rápida en una solución para el Golfo y San Felipe.